Lunedì 17 gennaio su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Non mi lasciare: le anticipazioni dei due episodi.

Lunedì 10 gennaio ha debuttato su Rai 1, in prima serata, Non mi lasciare, la fiction con protagonisti Vittoria Puccini e Alessandro Roja. Si tratta una serie TV drammatica / poliziesca che all’esordio ha fatto registrare buoni dati d’ascolto. La prima stagione è composta 8 episodi che vengono trasmessi in 4 puntate in altrettante settimane al lunedì sera. Vediamo ora cosa ci dobbiamo invece aspettare dagli episodi 3 e 4 in onda su Rai 1 lunedì 17 gennaio a partire dalle ore 21.25 circa: ecco le anticipazioni della seconda puntata di Non mi lasciare.

Non mi lasciare: le anticipazioni della puntata 2

Nel secondo episodio di Non mi lasciare abbiamo visto Elena consegnare il proprio distintivo ed essere rimproverato per l’ostinazione con cui vuole tenere aperto il caso riguardante la morte di Gilberto Ballarin.

VITTORIA PUCCINI

Nel terzo episodio a Elena (il personaggio interpretato da Vittoria Puccini) verrà consentito di proseguire le indagini e verrà affiancata, oltre che da Daniele (impersonato da Alessandro Roja), da una task force specializzata contro la rete di pedofili. Le indagini porteranno a scoprire che Gilberto credeva di chattare con una ragazza di nome Sofia con cui aveva un appuntamento il giorno che è morto, ma al posto di Sofia a presentarsi è stato un uomo che l’ha rapita.

Elena e Daniele saranno nel frattempo impegnati anche su un caso riguardante un nuovo personaggio: Angelo. La protagonista dovrà poi fare i conti anche con il suo passato.

Nel quarto episodio Elena riuscirà a scoprire l’identità del misterioso uomo che ha rapito Gilberto: si chiama Pietro Tomà. Aiutata sempre da Daniele, la protagonista riuscirà a intrufolarsi nella casa dell’uomo e a scoprire che è implicato in una serie di rapimenti di minori.

