Torna Alessandro Borghese – 4 Ristoranti: ecco tutto quello che c’è da sapere sulla settima edizione che, per la prima volta, è su TV8.

Se siete tra i tanti fan di Alessandro Borghese – 4 Ristoranti ma non avete l’abbonamento a Sky, arriva per voi una novità da non perdere: la settima edizione del programma, per la prima volta, è trasmessa in chiaro su TV8, dopo che è andata in onda su Sky Uno. Per vedere quindi le varie puntate non resta che sintonizzarsi ogni venerdì sera su TV8 a partire dalle ore 21.30 circa.

4 Ristoranti 2022: quando va in onda?

La prima puntata di 4 Ristoranti 2022 va in onda venerdì 14 gennaio 2022 a partire dalle ore 21.30 su TV8. Ogni venerdì sera, sempre in chiaro e in prima serata, va in onda uno nuova puntata che è ovviamente condotto anche in questa settima edizione dallo chef Alessandro Borghese.

Le puntate di Alessandro Borghese – 4 Ristoranti 2022 sono in totale 14 sono trasmesse dallo scorso 5 dicembre 2021.

4 Ristoranti 2022: le location delle puntate

Anche nella settimana edizione di 4 Ristoranti, grazie ad Alessandro Borghese è possibile fare una sorta di tour culinario in giro per l’Italia, da nord a sud. La prima puntata è ambientata in Basilicata e la Salsiccia Lucanica è l’ingrediente speciale.

Nelle successive puntate Alessandro Borghese si sposterà poi a Bari alla ricerca del miglior ristorante di crudo. E poi ancora a Parma, a Milano alla ricerca del miglior ristorante di cucina regionale, in Trentino invece Alessandro Borghese assaggerà il salmerino e vedrà come questo pesce verrà proposto all’interno dei piatti nei locali in gara. Nel’astigiano il piatto speciale protagonista della puntata sono i ravioli del Plin.

Tra le location di Alessandro Borghese – 4 Ristoranti 2022 ci sono poi anche Siena, Pantelleria, Valpolicella e la Barbagia.

