Chiara Ferragni, un nome una garanzia di stile. Ecco come contattarla, in particolare per collaborazioni legate ai suoi brand.

Chiara Ferragni è un nome noto ormai in tutto il mondo. Ha iniziato come studentessa di giurisprudenza alla Bocconi, avendo sempre però una passione spropositata per la moda, e ha iniziato il suo percorso professionale in rete condividendo, e molto spesso criticando, su Flickr i look proposti dagli stilisti.

Nel 2009 ha aperto un blog, The Blonde Salad (insalata bionda), gestito dal suo fidanzato dell’epoca che ha ricevuto consensi e visualizzazioni fin da subito. Attivissima su tutti i social network, in poco tempo ha riscosso un enorme successo a livello internazionale, diventando un’influencer con pochi pari al mondo. Ma come fare a contattarla attraverso il suo brand o direttamente? Si può tentare sui social? Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere.

Chiara Ferragni

Brand di Chiara Ferragni: i contatti

Contattare direttamente Chiara Ferragni è a dir poco impossibile, se non attraverso il sito ufficiale di The Blonde Salad, nell’apposita sezione Contatti. In particolare per collaborazioni con lei si può inviare una mail al suo team al seguente indirizzo: collab@tbscrew.com.

Come detto, quindi, sui suoi social personali non è possibile contattarla con un messaggio privato, in quanto non è quello il canale giusto per instaurare un rapporto di lavoro con lei e il suo brand. Nulla vieta di tentare ma è chiaro che non si riceverà risposta.

Un tempo era possibile anche contattare il suo brand Chiara Ferragni Collection, ma il sito internet ufficiale non permette più di farlo. Infatti l’unico contatto ufficiale è quello indicato in precedenza, salvo per la stampa e i giornalisti che vogliono avere informazioni. In questo caso c’è un altro indirizzo disponibile, ovvero pr@chiaraferragnicollection.com, che però riguarda solo il suo brand legato all’abbigliamento, agli accessori e al make-up.

