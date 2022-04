La prima stagione è stata un vero e proprio successo, per questo su Netflix è arrivata Russian Doll 2: tutto quello che c’è da sapere.

Tra le serie TV targate Netflix che hanno avuto maggiore successo nel 2019 c’è senza ombra di dubbio Russian Doll. Gli otto episodi della prima stagione sono stati visti e apprezzati dagli utenti della piattaforma streaming in tutto il mondo (ma anche la critica e gli addetti ai lavori sono rimasti piacevolmente colpiti da questa serie TV). Considerato il successo avuto non poteva mancare Russian Doll 2: vediamo ora tutto quello che c’è da sapere sulla seconda stagione.

Russian Doll 2: l’uscita su Netflix

Come capitato a tanti altri film e a molte altre serie TV, il Covid ha influenzata anche l’arrivo su Netflix di Russian Doll 2. La stagione sarebbe dovuta arrivare on demand tra la fine del 2020 e la prima parte del 2021, l’inizio dei lavori di ripresa dei vari episodi era stato infatti programmato per il mese di marzo del 2020: a causa del Covid le riprese sono però state rimandate.

Donna Computer Guarda Streaming Serie TV

E’ così che l’arrivo di Russian Doll 2 su Netflix è slittato a mercoledì 20 aprile 2022: in totale gli episodi che compongono la seconda stagione sono 7, uno in meno rispetto a quelli della prima stagione.

Russian Doll 2: la trama e il cast

La serie TV ha per protagonista Nadia, una donna che trova un anello temporale che la riporta in continuazione al giorno del suo 36° compleanno. La protagonista scopre inoltre di non essere l’unica a volere questa situazione.

A interpretare il ruolo della protagonista Nadia è Natasha Lyonne (attrice protagonista, tra le altre cose, di Tutti dicono I love You di Woody Allen). Ad affiancare l’attrice nel cast di Russian Doll troviamo Greta Lee, Yul Vazquez, Elizabeth Ashley, Charlie Barnett, Rebecca Henderson, Jeremy Lowell Bobb e Dascha Polanco.

