Ecco le location di La passione di Cristo, il film di Mel Gibson che racconta gli ultimi giorni di vita di Gesù e la risurrezione.

La passione di Cristo è uno dei film più celebri tra quelli diretti da Mel Gibson. La pellicola, che racconta gli ultimi giorni di vita di Gesù e la sua resurrezione, è stata candidata a tre Premi Oscar e ha vinto anche numerosi altri riconoscimenti importanti. Al film hanno lavorato anche diversi attori e attrici italiane, questo perché Mel Gibson ha scelto proprio l’Italia per girare la pellicola: vediamo allora quali sono le location di La passione di Cristo.

La passione di Cristo, le location: dove è stato girato il film

La location principale di La passione di Cristo è Matera, città che era stata scelta anche da Pier Paolo Pasolini per il suo Vangelo secondo Matteo. Il Golgota, dove è Gesù venne crocefisso, è stato riprodotto nel Parco della Murgia Materana, proprio di fronte ai Sassi di Matera, che in questo hanno fatto da sfondo alla scena in quanto associabili alla vecchia Gerusalemme.

croce crocifisso pasqua signore

Altra scena importante del film è quella dell’impiccagione di Giuda, che è stata girata nel borgo abbandonato di Craco, alle porte di Matera. C’è una curiosità riguardo a questa location: l’albero al quale si impicca Giuda in realtà non esiste ma è stato aggiunto dalla produzione proprio per poter girare questa scena.

Le scene dell’Ultima Cena e della lavanda dei Piedi sono state girate nel complesso rupestre di Madonna delle Virtù e di San Nicola dei Greci. La sequenza della Via Crucis è stata invece girata alla Civita, nel centro storico di Matera.

La passione di Cristo: il cast del film

A interpretare il ruolo di Gesù in La passione di Cristo è Jim Caviezal, Maia Morgenstern è Maria mentre Monica Bellucci interpreta Maria Maddalena. Per il ruolo di Satana è stata scelta Rosalinda Celentano, per quello dell’Anticristo Davide Marotta.

Francesco De Vito è invece Pietro. Nel cast del film sono poi presenti Sergio Rubini, Francesco Cabras, Cristo Zivkov, Francesco De Vito e Mattia Sbragia.

