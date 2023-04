L’opera di Edoardo Falcone ha come protagonista Marco Giallini, medico ateo che farà molta fatica ad accettare la decisione del figlio di farsi prete.

In onda su Rai 1 alle ore 21.20, Se Dio vuole (2015) è uno dei film più apprezzati di Edoardo Falcone. Un lungometraggio dai dialoghi brillanti, quasi poetici, per un esordio davvero originale.

La storia racconta di Tommaso, un chirurgo ateo dalle certezze assolute, interpretato da Marco Giallini, che deve far i conti con la decisione di sui figlio Andrea, promettente studente di medicina che decide però di dedicarsi ad una vita più sacra e farsi prete. A complicare le cose entra in scena un prete molto “moderno”, interpretato da Alessandro Gassmann. Come andrà a finire?

Qui di seguito vi regaleremo qualche citazione di questo film che parla di fede e scienza e perché no, anche qualche stuzzicante curiosità.

Le migliori frasi del film “Se Dio vuole”

Un film brillante e pieno di spunti di riflessione, non può che contenere frasi di rilievo, a volte poetiche, ma anche fortemente divertenti!

• Mi sono scaricata Gesù di Nazareth e mi sta prendendo tantissimo.

– Il film di Zeffirelli?

– Ah lo hai visto? Non mi dire il finale.

• È un mestiere anacronistico, è come se si mettesse a fare lo spazzacamino o lo zampognaro.

– Io non lo voglio un figlio zampognaro!

• E com’è essere prete?

– Ma ti dirò, c’è sta rottura di palle di lavorare la domenica…

• – Perché non ti leggi i Vangeli no? Così tanto per iniziare…

– Il Vangelo… ehm, uno!

– Veramente sono quattro!

– Ah… vabbè tu dammene uno: non voglio strafare.

• Dirò pure una banalità, ma quello che conta è amare.

• I miracoli non esistono. Sono stato bravo!

• Anche nelle malattie ci sono i lati positivi!

5 curiosità sul film Se Dio vuole

Ora qualche stuzzicante curiosità:

• Il film è stato scelto per il progetto Adotta un film, della 01 Distribution e Rai Cinema, dedicato alle nuove proposte del cinema italiano.

• È il film d’esordio del regista Edoardo Falcone e nel 2017 è stato annunciato che avrà un remake americano ad opera di Bryan Singer.

• Edoardo Falcone ha dichiarato che il suo intento era quello di raccontare in maniera dissacrante e divertente la realtà che ci circonda, l’obiettivo è stato ampiamente raggiunto!

• Il film ha ricevuto il premio David di Donatello per la categoria Miglior regista esordiente e una nomination come Miglior attore protagonista per Marco Giallini.

• Nei titoli di coda c’è anche una canzone di Francesco De Gregori: Cose.

