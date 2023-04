Su Canale 5 arriva la seconda stagione di Luce dei tuoi occhi, ma cos’era successo nella prima? Ecco il riassunto.

Mercoledì 12 aprile 2023 è il giorno del debutto della seconda stagione di Luce dei tuoi occhi, la fiction con protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno. La prima stagione era andata in onda su Canale 5 nell’autunno del 2021, un anno e mezzo prima della seconda: facciamo allora un ripasso di quello che era accaduto nei precedenti episodi per farci così trovare pronti alla visione delle nuova puntate della fiction.

Luce dei tuoi occhi, stagione 1: il riassunto

Dove eravamo rimasti con Luce dei tuoi occhi? Nella prima stagione abbiamo visto Emma tornare a Vicenza, che aveva lasciato dopo l’apparente morte della figlia. Una volta tornata in Italia scopre che sua figlia in realtà è viva e iniziare a indagare per ritrovarla.

L’ultima puntata della prima stagione si era conclusa con Emma che vede trionfare Valentina, Alessia, Miranda, Martina, Sofia e Anita al festival di danza. Una volta terminata la kermesse, una ragazza, che in precedenza aveva accidentalmente urtato Emma, rimane da sola sul palco a ballare. Emma capisce che quella ragazza è Alice, la figlia che sta cercando: quando prova a raggiungerla quest’ultima scappa.

Emma la perde di vista ma, come racconta a Enrico, ora ha ritrovato la speranza di poter riabbracciare e ricongiungersi con quella figlia che pensava di aver perso per sempre. E la ricerca di Alice ripartirà proprio nella seconda stagione dalla fiction di Canale 5.

Luce dei tuoi occhi:il cast della fiction

I protagonisti principali di Luce dei tuoi occhi, come detto in precedenza, sono Anna Valle e Giuseppe Zeno, che interpretano rispettivamente Emma ed Enrico. Nel cast troviamo poi anche Luca Costa, Valentina Coasta, Miranda Leoni, Sofia Romano, Anita Guerra, Martina Fontana, Alessia Lovato.

