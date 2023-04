Le anticipazioni della terza puntata di Un passo dal cielo 7: ecco che cosa vedremo nell’episodio in onda su Rai 1.

A partire da giovedì 23 marzo, ogni giovedì sera su Rai 1 è il momento di Un passo dal cielo 7. In questa stagione ci sono tante novità, a partire dal cambio di protagonista principale vista l’uscita di scena di Francesco Neri, il personaggio interpretato da Daniele Liotti. Sono stati già trasmesse le prime due puntate vediamo ora quello che accadrà nella terza puntata di Un passo dal cielo 7.

Un passo dal cielo 7: le anticipazioni della terza puntata

La terza puntata di Un passo dal cielo 7 andrà in onda giovedì 13 aprile 2023 in prima serata su Rai 1 (sempre a partire dalle ore 21.25 circa). L’episodio ha come titolo Purosangue. Come il titolo suggerisce, al centro della trama c’è un cavallo, un purosangue prezioso che sparisce mentre il suo proprietario viene ucciso.

Giusy Buscemi

A indagare sul caso è ovviamente Manuela Nappi, aiutata da Nathan. Il caso si rivela molto più complicato del previsto da risolvere e metterà alla prova anche il rapporto tra Manuela e Nathan. Anche perché, mentre lavora al caso, Manuel scopre dei retroscena riguardanti Adele, ovvero la sorella di Nathan, e il figlio che la donna ha avuto da Patron.

Anche il rapporto tra Vincenzo e Carolina sembra andare in crisi per via di una scoperta fatta dal primo, mentre la seconda è sempre più impegnata con la sua attività vitivinicola. Nel corso della puntata vedremo poi le difficoltà che Gregorio riscontro nel suo ruolo di genitore single.

Un passo dal cielo 7: il cast della fiction

Come detto in precedenza, a interpretare il ruolo della protagonista di Un passo dal cielo 7, Manuela Nappi, è Giusy Buscemi. Il fratello Vincenzo è impersonato da Enrico Ianniello. Tra le new entry del cast troviamo anche Leonardo Pazzagli, Marco Rossetti e Giorgio Marchesi.

Riproduzione riservata © 2023 - DG