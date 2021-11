La star di Hollywood Kristen Stewart annuncia il matrimonio con la sua compagna, Dylan, raccontando della proposta di matrimonio perfetta e romantica.

Dopo due anni di relazione, Kristen Stewart ha annunciato ufficialmente il matrimonio con la sua compagna, la sceneggiatrice Dylan Meyer, alla quale avrebbe già fatto la proposta di matrimonio ufficiale. L’attrice di Twilight e Spencer, ultimo film sulla vita di Lady Diana, ha raccontato al The Howard Stern Show che presto si sposerà con l’amore della sua vita, dopo una proposta romantica e perfetta.

Kristen Stewart ha, infatti, affermato che il matrimonio è imminente ed è proprio felice: “Ci sposiamo, lo faremo assolutamente. Volevo chiederle io la mano, avevo già in mente la proposta ideale e credi di essermela cavata molto bene. È stato davvero bello, era tutto perfetto. Ci stiamo per sposare, sta succedendo davvero!”

Come sarà il matrimonio della star?

La star di Hollywood è super contenta per il suo imminente giorno speciale e si è lasciata andare, raccontando cosa si aspetta dal matrimonio e dove vuole che si svolga: “Voglio essere a casa. Voglio essere a Los Angeles in modo che tutti possano venire e voglio che sia abbastanza tranquillo. Non voglio che nessuno accompagni nessuno lungo la navata, vorrei che fosse come se stessimo sole e ci scambiassimo i voti. Naturalmente dopo grande festa”

Kristen Stewart e Dylan Mayer stanno insieme dal 2019, quando vennero avvistate per la prima volta scambiarsi un bacio e sono uscite allo scoperto quando la Mayer ha condiviso una loro foto molto dolce su Instagram, a ottobre 2019. Da allora non si sono più lasciate!