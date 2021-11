Haley Baldwin, moglie del cantante Justin Bieber, confessa una forte crisi avuta con il marito, momenti difficili in cui ha pensato addirittura di lasciarlo. Ma alla fine non ha rinunciato al suo amore.

Hailey Baldwin ha parlato senza filtri dei momenti più bui del suo matrimonio con Justin Bieber, cantante idolo dei teenager, con il quale ha vissuto momenti difficili e che a un certo punto avrebbe voluto lasciare. Hailey ha, infatti, ricordato il dolore di aver visto Justin, che in precedenza si era aperto sulla sua esperienza con la depressione , attraversare lotte di salute mentale durante i primi giorni del loro matrimonio.

Durante un’ospitata nel podcast In Good Faith con Chelsea e Judah Smith, la modella ha confessato di aver vissuto momenti molto duri e di aver anche pensato di lasciare il marito, ma poi si è fatta forza: “Ricordo di aver chiamato [mia madre] un paio di volte, una volta in particolare [quando] eravamo a Brooklyn e la chiamavo, piangendo, e le dicevo, “Non posso farlo più”

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Haley Baldwin e la forza dell’amore

Nonostante le molte difficoltà affrontate, Haley Baldwin non ha voluto rinunciare al suo matrimonio con Justin Bieber, e ci ha messo tutta sé stessa, facendosi coraggio e andando avanti superando le difficoltà anche grazie alla mamma, Kennya: “Ricordo che al telefono era calma e mi diceva ‘Passerà e tu starai bene, lui starà bene e noi siamo sempre qui per te'”

Alla fine, la giovane modella e influencer ha pensato a quanto fosse importante il suo rapporto per buttarlo all’aria così, tornando sui suoi passi e pensando anche ad allargare la famiglia: “Ma poi ho pensato che c’ero dentro. Così ho preso una decisione: so per certo che ho amato questa persona per molto tempo e ora non è il momento di rinunciare a lui. Non gli farei mai una cosa del genere”