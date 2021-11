Rossano Rubicondi, scomparso prematuramente a soli 49 anni, aveva deciso di essere cremato. Ecco dove saranno sparse le ceneri e il ruolo dell’ex moglie Ivana Trump.

Tra le disposizioni lasciate da Rossano Rubicondi per il suo funerale, lo showman aveva deciso di essere cremato e, a quanto pare, la metà delle sue ceneri rimarranno con l’ex moglie Ivana Trump. Lo confermano i genitori, Claudio e Rosa, che hanno accolto con gentilezza la richiesta dell’imprenditrice americana.

Distrutta dal dolore, Ivana Trump ha chiesto di poter tenere con sé la metà delle ceneri dell’ex marito, spedendo l’altra metà in Italia alla famiglia, come annunciato dai genitori di lui a Pomeriggio Cinque: “Ci ha chiamati per esprimere intanto il suo dolore, adesso dice che ci spedirà la metà delle ceneri. Ci ha chiesto di tenerne una parte e le abbiamo detto subito di sì”

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Le ceneri di Rossano Rubicondi, infatti, sempre secondo le sue volontà saranno sparse a Miami, dove ha vissuto per gran parte della sua vita, e metà torneranno in Italia.

L’amore tra Ivana e Rossano

Le ultime volontà del modello italiano sono state rispettate, tanto che Ivana Trump potrà dare anche lei l’ultimo saluto alla persona che più ha amato al mondo. Un amore nato nel 2002 e coronato nel 2008 con il matrimonio, tra Ivana Trump e Rossano Rubicondi c’è sempre stato un feeling perfetto, durato anche dopo il divorzio.

I loro ottimi rapporti erano pubblici e palesi, tanto che nel 2018 parteciparono anche insieme a Ballando con le Stelle. I due, infatti, sono sempre stati una famiglia l’uno per l’altro, fino alla fine.