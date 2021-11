L’influencer Giulia De Lellis, seguitissima da milioni di follower, si è scagliata contro Poste Italiane, invitando i suoi follower a non utilizzare il servizio.

Giulia De Lellis è ormai abituata a condividere ogni aspetto della sua vita con i suoi milioni di follower, sia che sia bello che brutto. Poche ore fa ha pubblicato alcune stories su Instagram dove si è scagliata contro Poste Italiane, a quanto pare perché non sono andate a buon fine alcune spedizioni che ha fatto.

L’influencer, 25 anni, ha detto infatti di aver inviato ben 8 pacchi con Poste Italiane ma che di questi la maggior parte non sono arrivati a destinazione, mentre altri sono arrivati vuoti. Giulia del Lellis ha taggato il profilo di Poste Italiane per una protesta ufficiale, invitando addirittura tutti a non servirsi mai più delle loro prestazioni.

Dove si trova Giulia?

Dopo queste piccole polemiche social, Giulia sta mostrando ai suoi follower il suo viaggio iniziato prima dal Medio Oriente, in Egitto insieme al fidanzato Carlo Gussalli Beretta.

In queste ore, invece, si trova a Londra, altra tappa del suo viaggio romantico con il fidanzato, con il quale ormai porta avanti una relazione piena d’amore e felicità,.