Chiara Ferragni e il piccolo Leo si sono recati in un lussuoso cinema di Milano con una sala privata tutta per loro: quanto costa e qual è.

Un giorno fa Chiara Ferragni si è recata al cinema con Leone per passare del tempo con lui dopo la situazione con la piccola Vittoria. L’influencer però non era seduta in un cinema classico ma in una sala privata completamente a disposizione dei Ferragnez. Qual è il lussuoso cinema e quanto costa?

Un cinema lussuoso a Milano solo per Vip: ecco come si chiama

Andare al cinema è una delle passioni del piccolo Leo e la mamma lo ha accontentato, anche molto di più delle aspettative. Chiara Ferragni si è, infatti, recata presso il lussuoso Cinema Odeon vicinissimo al Duomo. Ovviamente, non stiamo parlando di sale normali ma di un certo livello e costo, esclusivamente rivolta ai Vip. I Ferragnez hanno potuto godere della visione nella Odeon Suite, una sala completamente vuota e tutta per loro. Ma quanto è costato questo pomeriggio al cinema per l’influencer? Solitamente questa piccola sala privata proietta 2 spettacoli a orari fissi per un costo di 20 euro a biglietto. Chiara Ferragni d’altronde ha prenotato tutta la sala per un totale di 640 euro. Ecco il post che li ritrae nella sala Vip.