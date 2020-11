Il 3 novembre Monica Vitti ha compiuto 89 anni, e suo marito ha confessato alcuni dettagli sulla malattia che ha costretto l’attrice a prendere le distanze dalle scene.

Sono ormai circa 20 anni che Monica Vitti vive lontana dal mondo dei riflettori. Il triste motivo che ha spinto l’attrice ad allontanarsi dalle scene è stato svelato da suo marito, Roberto Russo, che al Corriere della Sera ha rivelato che la malattia dell’attrice “le sbriciolerebbe i ricordi” come una forma di Alzheimer.

“Ci parliamo con gli occhi. Ha una malattia tipo Alzheimer che si infiltra e sbriciola la memoria”, ha dichiarato il marito dell’attrice al Corriere della Sera.

Fonte Foto: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:A_mezzanotte_va_la_ronda_del_piacere_(Monica_Vitti).jpg?uselang=it

Monica Vitti: la malattia

Roberto Russo è sempre rimasto al fianco dell’amata moglie, la grande attrice Monica Vitti, che ormai da molti anni è letteralmente scomparsa dalle scene. A costringerla a vivere una vita nel massimo riserbo è stata la malattia, che l’ha colpita quando era ancora relativamente giovane (il 3 novembre 2020 l’attrice ha spento 89 candeline). Per anni si è vociferato che l’attrice fosse stata ricoverata in una clinica svizzera, mentre suo marito ha smentito categoricamente questa indiscrezione:

“Ora da quasi 20 anni le sto accanto e voglio smentire che Monica si trovi in una clinica svizzera, come si diceva: lei è sempre stata qui a casa a Roma con una badante e con me ed è la mia presenza che fa la differenza per il dialogo che riesco a stabilire con i suoi occhi, non è vero che Monica viva isolata, fuori dalla realtà”, ha dichiarato Russo al Corriere della Sera.

Gli amori dell’attrice

Monica Vitti ha avuto tre importanti storie d’amore: la prima con il famoso regista Michelangelo Antonioni e a seguire quella con il direttore della fotografia Carlo Di Palma. L’attrice e Roberto Russo sono convolati a nozze nel 2000 (dopo ben 27 anni d’amore). L’ultima apparizione pubblica di Monica Vitti risale al 2002, quando presenziò alla prima italiana di “Notre-Dame de Paris”.

Fonte Foto: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:A_mezzanotte_va_la_ronda_del_piacere_(Monica_Vitti).jpg?uselang=it