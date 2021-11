Avvistata Nina Moric su Instagram con il nuovo compagno, Carlo Galatà, con il quale la vediamo innamorata più che mai.

Nina Moric condivide con i suoi fan la sua felicità ritrovata, pubblicando alcune stories su Instagram con il nuovo compagno Carlo Galatà, un chirurgo plastico siciliano. La modella croata è di nuovo innamorata e ha mostrato a tutti quanto sta bene in questo periodo, grazie al suo nuovo compagno che, a quanto pare, frequenta già da tempo lo showbiz italiano.

La showgirl ha trascorso un romantico ponte di Ognissanti con Carlo, proprio nella terra natìa di quest’ultimo, la Sicilia. Tramite i loro contenuti social, infatti, si vede che hanno passato il weekend nella zona dell’Etna, facendo una fantastica escursione a bordo di una Jeep e cenando in un ristorante molto rinomato del luogo, un ristorante sushi di Nicolosi, cittadina alle pendici del vulcano.

Nina Moric e Carlo Galatà. Fonte: Instagram Nina Moric

Chi è Carlo Galatà, nuovo amore della modella

Ma chi è Carlo Galatà, nuovo amore della showgirl? Come possiamo vedere dal suo profilo Instagram, il giovane è un affermato chirurgo plastico, che lavora in una nota clinica di Catania ma opera anche a Barcellona, in Spagna. A quanto pare, Galatà è molto conosciuto tra i vip nostrani, tanto che quest’estate ha festeggiato i suoi 36 con una bella festa insieme a tanti volti noti, come Valeria Marini e Giovanni Ciacci.