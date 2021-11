La cantante Celine Dion ha dovuto cancellare diversi concerti in programma a Las Vegas, per motivi di salute. Da allora, la preoccupazione ha regnato tra i fan.

La preoccupazione è tanta per Céline Dion, la cantante famosa in tutto il mondo che ha purtroppo dovuto cancellare i suoi imminenti concerti a Las Vegas a causa di problemi di salute. La star, infatti, soffre di spasmi muscolari insistenti che le impediscono di calcare il palco e che, al momento, la costringono a letto.

Dopo aver perso la sua amata madre nel gennaio 2020, scomparsa all’età di 92 anni, Céline Dion si ritrova ad affrontare l’ennesimo duro colpo. Già il 20 gennaio, la star ha annunciato che avrebbe annullato le prime esibizioni programmate a Las Vegas del suo nuovo spettacolo, che avrebbe dovuto iniziare a novembre per motivi medici e ora la conferma che i concerti non si faranno più.

Parla la sorella della cantante: “Non si tratta di un capriccio”

Dopo l’annuncio della cancellazione dei concerti per motivi di salute, è stata la sorella di Céline Dion, Claudette, a farsi carico dell’annuncio ufficiale: “Questo rinvio non è un capriccio. È sempre la stessa cosa: è terribilmente esigente con sé stessa. Il suo corpo ha detto basta. Quello che le sta succedendo è doloroso. Ma non c’è niente di grave, altrimenti me lo avrebbe detto: Celine non esita a confidarsi e a chiedere consiglio quando qualcosa non va. So che lo è. È di buon umore. circondati molto bene dai membri della nostra famiglia”

La cantante soffre di spasmi muscolari gravi e persistenti che le impediscono di esibirsi, cosa che in questo momento le impedisce qualsiasi tipo di sforzo. Secondo la sorella potrebbero volerci mesi per una ripresa effettiva, ma è ancora presto per dirlo.