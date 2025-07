Raoul Bova: la presunta amante rompe il silenzio

Raoul Bova: emergono nuovi dettagli sugli audio e le chat diffuse da Fabrizio Corona. Lei rompe il silenzio.

Nell’ultimo periodo ha attirato l’attenzione di fan e media il gossip sulla presunta separazione tra Raoul Bova e la moglie Rocio Munoz Morales, insieme dal 2013. Ma dopo le indiscrezioni sulla crisi coniugale tra l’attore e la modella è spuntato un nuovo gossip bomba che complica ulteriormente le cose. Infatti, sono spuntate indiscrezioni su una presunta relazione extraconiugale durata ben tre anni tra l’attore e una giovane influencer 23enne, Martina Ceretti. Ma scopriamo tutti i dettagli della vicenda.

Le rivelazioni di Fabrizio Corona: messaggi e incontri segreti

La notizia della presunta relazione è stata rilanciata con forza da Fabrizio Corona nell’ultima puntata di Falsissimo, dove sono stati mostrati messaggi e audio privati tra i due.

Secondo quanto riportato da Corona, Raoul Bova avrebbe iniziato una chat su Instagram con Martina Ceretti nel 2023. I due si sarebbero scritti per oltre due anni prima di incontrarsi di persona in un hotel di lusso a Roma.

L’ex paparazzo ha descritto la relazione come “una vera e propria corte social”, culminata in un presunto incontro romantico. A far discutere è soprattutto un audio in cui si sente una voce maschile, che secondo Corona apparterrebbe a Bova, dire: “Buongiorno essere speciale dal sorriso meraviglioso e dagli occhi spaccanti“.

Martina Ceretti rompe il silenzio

Dopo la diffusione del contenuto, Martina Ceretti ha deciso di intervenire pubblicamente tramite Instagram. L’influencer ha chiarito di non avere mai autorizzato la pubblicazione degli audio, né tantomeno di aver collaborato con Corona o il suo team.

Ha anche precisato: “Mi ha descritto come una ragazza che non sono. È facile commentare una persona dalla copertina“. Tuttavia, la giovane non ha smentito direttamente l’autenticità degli audio o delle chat, alimentando così ulteriori speculazioni.