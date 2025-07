Stefano De Martino e Caroline Tronelli inseparabili: lei lo segue in tour e sogna la convivenza, ma lui tentenna.

Prosegue a ritmo serrato la relazione tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli, la giovane napoletana di 22 anni che da alcune settimane accompagna il conduttore televisivo durante il suo tour teatrale “Meglio Stasera“. I due sono stati fotografati insieme in auto, complici e sorridenti, tra una tappa e l’altra dello spettacolo che sta portando De Martino in giro per l’Italia.

Dopo le paparazzate in barca in Sardegna, con tanto di baci e carezze, le ultime immagini li ritraggono in atteggiamenti affettuosi anche durante gli spostamenti via terra. Caroline, molto attiva sui social, ha condiviso diverse stories in cui mostra il dietro le quinte del tour, alimentando le voci su un legame ormai consolidato.

Indiscrezione bomba: “Lei vorrebbe convivere, lui solo divertirsi”

A gettare nuova benzina sul fuoco del gossip è stato Alessandro Rosica, influencer specializzato in cronaca rosa, che ha raccontato un retroscena interessante: “Lei vorrebbe andare a convivere, ma lui vuole solo divertirsi“.

Un’affermazione che sembrerebbe in contrasto con quanto riportato dai settimanali di gossip, secondo cui Stefano De Martino sarebbe “pazzo d’amore” per la giovane Caroline.

Il contrasto tra le due versioni ha acceso il dibattito sui social: c’è chi sostiene che il conduttore, reduce da relazioni importanti e molto mediatizzate, voglia vivere questa nuova storia senza pressioni, e chi invece crede che la relazione stia diventando sempre più seria.

Nuove foto confermano la complicità della coppia

Il settimanale Diva e Donna ha pubblicato nuove foto che mostrano la coppia sempre più affiatata: sorrisi, abbracci e sguardi complici sembrano parlare chiaro.

Caroline Tronelli non è più solo una “nuova fiamma estiva”, ma appare come una presenza costante nella vita di Stefano De Martino.

La domanda che ora si pongono i fan è: questa relazione è destinata a durare o si spegnerà con la fine dell’estate? Solo il tempo potrà darci una risposta.