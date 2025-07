Un nuovo terribile lutto colpisce la Famiglia Reale britannica. Rosie Roche, di 20 anni, cugina di secondo grado dei principi William e Harry, è stata trovata morta nella sua proprietà a Norton, nel Wiltshire.

Una tragedia che ha profondamente scosso i reali, ma non solo. A rendere ancora più inquietante la notizia sono stati i dettagli riportati dai media sulle circostanze della morte. Scopriamo che cosa è successo e quali sono le cause della morte della giovane.

A riportare la terribile notizia sono i media inglesi, tra cui The Sun, secondo cui accanto al corpo sarebbe stata rinvenuta un’arma da fuoco.

