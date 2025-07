Famiglia Reale, la caduta da cavallo della principessa Anna: “Più grave del previsto”

A un anno dall’incidente spuntano nuovi dettagli shock sulla caduta da cavallo della principessa Anna: “Più grave del previsto”.

Emergono nuove rivelazioni sull’incidente della Principessa Anna, avvenuto nell’estate del 2024. All’epoca, Buckingham Palace parlò di ferite lievi e una commozione cerebrale, ma oggi una fonte vicina alla famiglia reale svela che le condizioni della sorella di Re Carlo furono ben più gravi di quanto dichiarato pubblicamente. Scopriamo tutti i dettagli.

Principessa Anna: la verità sull’incidente

Secondo quanto riportato dal Sunday Times, la Principessa Reale ha impiegato molto tempo per riprendersi e tornare in forma. “È stato un episodio molto più serio di quanto si sia lasciato intendere. Ci è voluto del tempo prima che si sentisse di nuovo se stessa” ha rivelato un insider.

Nel giugno 2024, durante un soggiorno nella tenuta di Gatcombe Park, la Principessa Anna è caduta da cavallo. Il trauma riportato alla testa ha causato una perdita di memoria temporanea, rendendo impossibile ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Le ferite sarebbero compatibili con un impatto violento, forse causato dalle zampe del cavallo.

Ex olimpionica e appassionata cavallerizza, Anna ha parlato della sua esperienza qualche mese dopo, durante un viaggio ufficiale in Sudafrica: “Ti rendi conto di quanto sia fragile la vita. L’estate scorsa ero molto vicina a non essere più me stessa. Ora prendo ogni giorno come viene” ha raccontato.

Il ritorno in pubblico e i progetti futuri

Nonostante i 75 anni e il brutto incidente, la Principessa Anna è tornata rapidamente agli impegni pubblici. Dopo soli quindici giorni di convalescenza, ha ripreso il suo ruolo nella Royal Family e ha continuato a essere la più attiva tra i Windsor, con 474 impegni ufficiali registrati nel 2024.

Ha anche preso parte al Trooping the Colour in sella al suo cavallo, accanto al Principe Edoardo e al Principe William, indossando la storica uniforme dei Blues and Royals.

Secondo fonti vicine, Anna non ha alcuna intenzione di andare in pensione prima degli 80 anni. Il suo modello resta il padre, il Principe Filippo, che ha lavorato fino a 96 anni.