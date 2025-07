Alessandra Amoroso incinta: imprevisto durante il concerto

Alessandra Amoroso interrotta sul palco ad Asti: la figlia Penelope ha scalciato durante l’esibizione, la cantante si ferma.

Alessandra Amoroso ormai diversi mesi fa ha annunciato di essere in dolce attesa e, nonostante il pancione, ha deciso di non interrompere il tour. In tutte le tappe, la celebre cantante ha sfoggiato le sue nuove forme, esibendosi sul palco “accompagnata” dalla figlia Penelope. Ma durante l’ultima tappa del tour c’è stato un imprevisto che ha causato una breve interruzione dello spettacolo. Scopriamo che cosa è successo.

Alessandra Amoroso fermata dalla figlia Penelope durante il concerto

Durante la tappa del suo Fino A Qui – Summer Tour 2025 ad Asti, Alessandra Amoroso ha regalato al pubblico un momento dolce e divertente.

Mentre si stava esibendo sulle note di Stupendo fino a qui, la cantante è stata improvvisamente interrotta da un forte calcio ricevuto dalla figlia Penelope, che porta in grembo.

Alessandra Amoroso – www.donnaglamour.it

Con il sorriso e un tono emozionato, ha confessato al pubblico: “Mia figlia mi ha dato una bella botta. Ho perso il filo“.

Il gesto inaspettato della bambina ha sorpreso anche l’artista, che ha spiegato: “Quando canto non la sento mai, è come se la cullassi con la voce. Ma ieri sera ha deciso di partecipare al concerto a modo suo“.

Alessandra Amoroso non interrompe il tour

Nonostante sia agli ultimi mesi di gravidanza, Alessandra Amoroso ha deciso di non interrompere il tour, continuando a cantare con la stessa energia e passione di sempre.

La cantante ha raccontato ai fan che Penelope è molto attiva soprattutto la sera: “Fa lei i concerti nella pancia. Ora ho messo la mano e mi ha dato una botta, ho perso il filo per questo motivo due volte“. Un momento autentico che ha commosso e fatto sorridere il pubblico presente.

L’attesa per l’arrivo di Penelope, previsto per settembre, rende ogni tappa ancora più speciale, e dimostra ancora una volta la forza e la sensibilità dell’artista salentina.