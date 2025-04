Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara, ex Temptation Island, festeggiano la promessa di matrimonio: data, location e dettagli.

Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara, una delle coppie più discusse di Temptation Island, sono sempre più vicini al giorno delle nozze. La coppia, infatti, ha celebrato la promessa di matrimonio il 3 aprile nel comune di Striano, in provincia di Salerno. La cerimonia si è svolta in forma intima, alla presenza dei familiari più stretti, segnando un ulteriore passo verso il loro attesissimo matrimonio.

Dopo una relazione caratterizzata da alti e bassi e una proposta di matrimonio in diretta a Uomini e Donne nel 2023, i due hanno ufficialmente firmato i documenti che li porteranno all’altare. Ma scopriamo tutti i dettagli di preparativi del grande giorno.

Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara: la data e i preparativi del matrimonio

Ora che la promessa di matrimonio è stata ufficializzata, la coppia si prepara per il grande giorno. Il matrimonio è fissato per il 12 luglio 2025, una data che segna l’inizio di un nuovo capitolo per i due protagonisti del reality show.

Gabriela sta condividendo con i suoi follower i dettagli della preparazione, tra cui la scelta delle bomboniere personalizzate e la lista degli invitati. L’attesa per il matrimonio è alta, con i fan curiosi di scoprire ogni dettaglio delle nozze.

Qui le foto della promessa di matrimonio condivise da Gabriela.

I look e lo stile della promessa

Per la cerimonia di promessa, Gabriela ha scelto un look elegante e raffinato, optando per un tailleur bianco con body ricamato in pizzo. Il suo stile sofisticato è stato completato da capelli sciolti in morbide onde e un make-up naturale. In mano, un bouquet di rose bianche, perfetto per l’occasione.

Giuseppe, invece, ha mantenuto uno stile classico con un smoking nero.

L’attenzione ora si sposta sull’abito da sposa che Gabriela indosserà il giorno delle nozze. I fan dovranno attendere fino al 12 luglio per scoprire questo e tutti gli altri dettagli del matrimonio che promette di essere indimenticabile.