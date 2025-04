Mentre Ilary Blasi si prepara a conquistare The Couple, sui social riemerge questa sua “gaffe” andata virale. Ecco il video.

Nonostante le voci di liti con Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi, Ilary Blasi è carica per la nuova edizione di The Couple. Manca da un pò la conduzione – definita da qualche malalingua “coatta” – dell’ex di Francesco Totti, dopo l’addio al Grande Fratello e all’Isola dei Famosi. Eppure non si può dire che la showgirl non abbia commesso delle gaffe nella sua carriera, quest’ultima davvero “piccante“.

Ilary Blasi

L’attesa sui social per il ritorno di Ilary Blasi

Sui social l’attesa per il ritorno di Ilary Blasi è palpabile, complice anche il calo di ascolti di reality storici come Il Grande Fratello e L’Isola dei Famosi. Ora che The Couple sta per andare in onda, i fan si sono scatenati sotto i video promozionali del programma: “Finalmente il ritorno della nostra queen” scrive entusiasta un utente.

E un altro ancora esclama: “Finalmente Ilaryyy, un’ondata di allegria!“. Tra emoji, entusiasmo e curiosità, molti si domandano che tipo di format sarà e se potrà offrire una diretta 24h in stile GF. Una cosa è certa: il ritorno dell’ex moglie di Francesco Totti ha già acceso la miccia dell’hype. Tanto anche da riportare alla memoria quest’ultima gaffe virale.

L’ultima gaffe “piccante” torna virale

Nel 2021, durante la sua conduzione dell’Isola dei Famosi, Ilary Blasi ha regalato al pubblico uno dei momenti televisivi più virali degli ultimi anni. “Adesso è arrivato il momento di mostrarvi uno dei luoghi più solenni dell’Isola dei Famosi. Questa sera per la prima volta vi faccio entrare dentro la Patata“, ha detto in diretta. Un errore esilarante, con “Patata” pronunciato al posto di “Palapa“, che ha scatenato le risate in studio. La reazione più calorosa è arrivata da Iva Zanicchi, all’epoca opinionista insieme a Tommaso Zorzi, che ha esclamato: “Ti amo Ilary!“.