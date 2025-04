Selvaggia Lucarelli parla del figlio Leon e della sua decisione di lasciare gli studi: “Per me è stato un grande dolore”.

Selvaggia Lucarelli, giornalista e opinionista, che ha appena annunciato che sposerà il compagno Lorenzo Biagiarelli, negli ultimi giorni ha condiviso un aspetto molto personale della sua vita privata: il rapporto con il figlio Leon, nato 19 anni fa dalla relazione con Laerte Pappalardo. Durante la sua partecipazione al programma Hot Ones Italia, condotto da Alessandro Cattelan su RaiPlay, Lucarelli ha raccontato della scelta di Leon di non proseguire gli studi, una decisione che inizialmente ha rappresentato per lei un grande dolore. Ma scopriamo che cosa ha rivelato la giornalista.

Selvaggia Lucarelli: Leon e la decisione di non studiare

La giornalista ha spiegato che il figlio ha preferito entrare subito nel mondo del lavoro, anziché continuare il percorso accademico.

“Un giorno mi ha detto di non voler più studiare. Per me è stato un grande dolore” ha confessato Lucarelli. Tuttavia, piuttosto che imporgli una scelta forzata, ha deciso di affrontare la situazione con pragmatismo.

Selvaggia Lucarelli al Teatro del Casinò di Sanremo per “Dopo Il Festival Tutti Da Me” durante la 75ª edizione del Festival di Sanremo 2025 – www.donnaglamour.it

“Gli ho fatto capire con leggerezza e delicatezza che doveva andare via di casa, lavorare e guadagnarsi da vivere” ha aggiunto.

Oggi Leon lavora come cameriere in una pizzeria di un noto imprenditore italiano e sembra essersi appassionato al settore della ristorazione. “Molti pensano io sia una mamma chioccia, ma non è così! Sono piuttosto una mamma canguro… do un calcio nel sedere e vai a lavorare!” ha dichiarato Lucarelli con il suo solito tono ironico.

Un rapporto distaccato ma solido

Nonostante il legame affettivo, la giornalista ha rivelato che il figlio mantiene un certo distacco. “Non mi telefona, non mi scrive, non mi dice nulla. Per sapere come sta, io e suo padre andiamo a cena nel ristorante dove lavora“.

Pur accettando questa dinamica, Lucarelli ha ammesso che il distacco emotivo del figlio è una sfida per lei.