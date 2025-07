Alle zanzare non piacciono tutti i tipi di sangue: le punture dipendono da questo

Finalmente abbiamo una risposta scientifica: le punture delle zanzare dipendono dal tipo di sangue. Lo studio non ha alcun dubbio.

Sul perché le zanzare pungano alcune persone e altre no se ne sono dette e se ne continuano a dire di tutti i colori. Talvolta nascono perfino tesi bizzarre che più bizzarre non si può, ma finalmente abbiamo una risposta dalla scienza: le punture dipendono dal tipo di sangue.

Le punture delle zanzare dipendono dal tipo di sangue

Uno studio guidato da Konstans Wells dell’università di Swansea in Galles e pubblicato su Global Ecology and Biogeography ha fatto luce sulle punture delle zanzare. Il team di ricerca ha condotto una metanalisi completa di più di 15.600 dati sul sangue di cui si nutrono gli insetti ed è giunto alla conclusione che i ‘pasti’ non sono standard.

Non c’entra nulla la dolcezza del sangue – una delle teorie più gettonate sul perché le zanzare pungano più persone che altre – ma c’è di mezzo una sorta di gusto ‘animale’, che varia da specie a specie. A quanto pare, questi fastidiosi insetti non sono neanche buone forchette, visto che alcuni di loro prediligono gli umani e altri gli animali.

Gli studiosi hanno preso in esame le 6 specie di zanzare più importanti al mondo e hanno creato una specie di cartina geografica in base alla loro diffusione. Poi sono passati al menù tipo di ognuno di loro.

Zanzare: ecco le 3 specie da monitorare

Senza ombra di dubbio, le punture delle zanzare dipendono dal sangue, ma variano anche in base alla specie che si nutre del liquido ematologico. Secondo lo studio, la distinzione più grande è questa:

zanzara comune (culex): l’unica buona forchetta, in quanto si nutre di un numero compreso tra 179 e 321 specie diverse, sia umani che animali;

zanzara tigre (aedes): dieta molto, molto più restrittiva, con un numero di specie ‘succhiabili’ tra 26 e 65, con preferenza per gli esseri umani;

zanzara anopheles (responsabile della malaria): ancora più selettive – fortunatamente viene da aggiungere – visto che possono scegliere tra 7 e 29 specie, ma preferiscono gli umani.

Gli studiosi ci hanno tenuto a sottolineare che le punture delle zanzare non dipendono solo dal sangue e dalla specie o dal sesso del ‘mangiatore’, ma anche dal cambiamento climatico. Nonostante i risultati entusiasmanti, però, è ancora difficile prevedere il comportamento alimentare di questi insetti. “Metodi molecolari coerenti e dati ambientali più chiari contribuiranno notevolmente a migliorare la nostra comprensione di come le zanzare si nutrono di sangue da diverse specie ospiti e cosa ciò significhi in termini di trasmissione di malattie dannose come la malaria o la Dengue“, ha dichiarato Wells.