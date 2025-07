Stanno hackerando profili Instagram di notte, controlla subito il tuo: te ne accorgi così

Profili Instagram violati durante la notte: cosa è accaduto e come difendersi da questa nuova cyberminaccia.

Nelle ultime ore, diversi utenti hanno segnalato la presenza di varie anomalie alquanto sospette legate ai propri profili Instagram, facendo temere, a molti, che stesse in corso un attacco informatico su ampia scala sul popolare social network. Si è scoperto, dunque, che molti profili IG sono stati hackerati proprio durante le ore notturne. Scopriamo, dunque, come capire se anche il proprio profilo è stato oggetto di un cyberattacco.

Instagram, profili hackerati durante la notte: la situazione

Non è facile da capire se un profilo Instagram è stato violato o meno, soprattutto nelle prime fasi dell’hackeraggio. Tuttavia, esistono dei segnali che possono far drizzare le antenne in tal senso e far scattare, di conseguenza, l’allarme.

Tra questi, ad esempio, vari cambiamenti sospetti nella biografia, nel nome e nell’immagine del profilo, ma non solo: bisogna anche considerare, inoltre, la comparsa di nuovi follower sconosciuti, contenuti pubblicati che non si riconoscono, messaggi diretti inviati senza il proprio consenso e la disconnessione improvvisa da tutti i dispositivi collegati.

A questi si aggiungono, inoltre, anche le notifiche relative ad accessi da dispositivi non riconosciuti ed utilizzati in precedenza, nonché gli avvisi di modifiche alla e-mail e al numero di telefono associati all’account.

C’è da dire, inoltre, che si possono anche riscontrare difficoltà nell’effettuare l’accesso poiché, una volta hackerato, al profilo non vi si può accedere a causa di un cambio password.

Come proteggere il proprio account ed evitare di perderlo

Per tali motivi, è molto importante adottare misure di sicurezza efficaci, in grado di ridurre il rischio di intrusione e di hackeraggio.

Pertanto, è consigliabile impostare una password complessa, unica e aggiornata regolarmente. A essa, inoltre, va abbinata anche l’attivazione dell’autenticazione a due fattori, che garantisce un ulteriore livello di protezione.

Inoltre, è bene evitare il login da reti Wi-Fi pubbliche non protette, ma anche non cliccare su link sospetti, diffidare delle app di terze parti non ufficiali. Bisogna, inoltre, non condividere mai le proprie credenziali.

Se si pensa di essere stati hackerati, bisogna agire con velocità e cambiare subito la password, verificando e-mail e numero associati, per poi segnalare l’accaduto ad Instagram ed avvisando i propri contatti.