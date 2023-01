Quanti social network ci sono al mondo? Vediamo l’elenco e scopriamo quali sono quelli più famosi in Italia e all’estero.

In ogni angolo del globo ci sono persone che utilizzano quotidianamente un social network: dai famosi Facebook e Instagram fino ai semi sconosciuti Meetup e Odnoklassniki. Sono davvero tante le piattaforme virtuali nate con lo scopo della condivisione: vediamo l’elenco e quelle più utilizzate in Italia.

Elenco dei social network: quanti ce ne sono al mondo?

Da qualche anno a questa parte, i social network sono diventati parte integrante della vita quotidiana. Sono poche, se non pochissime, le persone che non possiedono un account virtuale e quanti dicono di non essere su Facebook o Instagram potrebbero mentire e avere un profilo fake. A prescindere da ciò, è curioso vedere quali sono i social più famosi in Italia e all’estero. Senza ombra di dubbio, nel Bel Paese ad andare per la maggiore sono Instagram, Facebook, Twitter e TikTok. La lista, però, è molto più ampia. Di seguito, l’elenco di quelli più utilizzati al mondo:

Facebook

Instagram

LinkedIn

Twitter

YouTube

Pinterest

Snapchat

WhatsApp

TikTok

Telegram

Medium

Quora

Ask.fm

Tumblr

Meetup

Renren

Disqus

Twoo

MyMFB

Vk.com

Xing

Weibo

Kakao Talk

Odnoklassniki

Bitchute

Di certo, in questo elenco sono presenti social network che non credevate essere tali oppure che non conoscevate affatto. Molti di loro sono gettonati specialmente nel Paese di creazione, come la Cina o la Russia, mentre pochi hanno il primato di essere famosi a livello mondiale.

Quali sono i social più famosi in Italia?

Come già anticipato, tra i social network più famosi al mondo non tutti hanno preso piede in Italia. Il primo ad essere sbarcato in territorio nostrano è Facebook, seguito da Instagram, Twitter, WhatsApp, LinkedIn, TikTok, YouTube, Pinterest e Snapchat. Ultimamente, soprattutto grazie ai frequenti down di WhatsApp, sta diventando parecchio gettonato anche Telegram.

Riproduzione riservata © 2023 - DG