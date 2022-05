Frasi tristi sulla vita: le più belle e deprimenti citazioni sul senso della vita e sulle mille difficoltà che viviamo ogni giorno.

La vita è bella o meravigliosa, se vogliamo citare il titolo di due dei film più amati di tutti i tempi. Ma è anche tremendamente dura, e ci mette ogni giorno di fronte a una nuova difficoltà, a problemi che a volte appaiono insormontabili e ci portano a sfiorare la depressione. Anche per questo motivo alcuni tra i più grandi scrittori e pensatori hanno scritto frasi tristi sulla vita, capaci con poche parole di dipingere al meglio quale può essere il senso della nostra esistenza, spesso resa inaccettabile dalla troppa sofferenza. Se stai cercando alcune frasi che possano farti riflettere sul vero valore della vita, dandoci la forza di reagire a ogni difficoltà, questa breve raccolta potrebbe fare al caso tuo!

Frasi depresse sulla vita: le migliori

Di frasi negative sulla vita ne esistono davvero molte. Anche se negative non è forse il termine giusto per descriverle. Perché spesso queste frasi così deprimenti, così pervase dal dolore, servono infatti a farci scattare una molla nella testa, con un effetto contrario alle apparenze: piuttosto che abbatterci, finiscono per darci la forza di reagire.

Ecco un breve elenco di queste citazioni e questi aforismi, tanto brevi quanto molto interessanti:

– La tragedia della vita è ciò che muore dentro ogni uomo col passar dei giorni. (Albert Einstein)

– La tragedia della vita è che diventiamo vecchi troppo presto e saggi troppo tardi. (Benjamin Franklin)

– Malinconia del passato, gioia del presente, pentimento del futuro… questa è la vita. (Jim Morrison)

– Puoi dimenticare la persona con cui hai riso, mai quella con la quale hai pianto. (Khalil Gibran)

– La vita non è che una lunga perdita di tutto ciò che si ama. Ci lasciamo dietro una scia di dolori. (Victor Hugo)

– La vita è come un pendolo che oscilla incessantemente fra noia e dolore. (Arthur Schopenhauer)

– La verità è che tutti ti faranno del male. Sta a te decidere per chi vale la pena di soffrire. (Bob Marley)

– Ho sempre pensato che la peggior cosa nella vita fosse restare soli. Non lo è. La peggior cosa è stare con persone che ti fanno sentire solo. (Robin Williams)

– La vita: una lacrima che nessuno asciuga, un vuoto di presente. (Alda Merini)

Le più belle frasi per persone tristi

Le frasi che abbiamo appena letto valgono per ogni tipo di persona, specialmente per chi si ritrova a dover affrontare un periodo molto duro. Ma ci sono alcune frasi sulla vita che possono essere ancora più adatte per quelle persone che molti definiscono come “tristi”, anche se poi non esistono davvero persone tristi, bensì momenti di tristezza nella vita di persone già predisposte a una certa malinconia. Ecco alcune frasi davvero tristissime ma piene di saggezza:

– Il presente non è mai il nostro fine; il passato e il presente sono i nostri mezzi; solo l’avvenire è il nostro fine. Così, non viviamo mai, ma speriamo di vivere, e, preparandoci sempre ad esser felici, è inevitabile che non lo saremo mai. (Blaise Pascal)

– La banalità della vita è tale da far vomitare di tristezza, quando la si guarda da vicino. (Gustave Flaubert)

– Nessuno capisce il dolore di un altro, e nessuno la gioia di un altro. (Franz Schubert)

– La vita è tutta una serie di mali, che a nessuno concedono lunga pace, al massimo una tregua. (Lucio Anneo Seneca)

– Quello che non tornerà mai più è proprio ciò che rende la vita così dolce. (Emily Dickinson)

– Ciò che mi spaventa è che le persone si accontentano di ciò che non è affatto vivere. (Elizabeth Barrett Browning)

