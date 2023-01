Quanto guadagna un dentista: il salario mensile e annuale di questo professionista in Italia, conosciuto anche come odontoiatra.

Tutti nella vita, prima o poi, devono fare i conti con la parcella spesso molto generosa del dentista. Il medico che più preoccupa i bambini, ma che diventa il migliore amico di tutti noi per la salute dei nostri denti è infatti a detta di molti uno dei professionisti remunerati meglio in Italia. Se anche tu hai deciso di intraprendere questa professione attirato dai lauti guadagni, però, dovresti cercare di analizzare bene da cosa possono derivare questi emolumenti, visto che lo stipendio di un dentista è variabile e dipende da molti fattori. Scopriamo insieme quanto guadagna un dentista a seconda delle varie circostanze.

Guadagno dentista: lo stipendio in Italia

Prima di capire quanto prende un dentista, facciamo una brevissima panoramica su chi sia questo medico professionista e quali siano le sue mansioni e le capacità che deve avere. Il dentista è uno specialista del cavo orale che può effettuare varie operazioni nelle nostre bocche, dalla rimozione dei denti all’applicazione e l’uso di vari strumenti odontoiatrici. Non esiste infatti alcuna differenza, soprattutto dal 1980 in poi (entrata in vigore della laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria), tra dentista e odontoiatra,

denti dentista bambino visita

Fatta chiarezza su questo punto, vediamo più nel dettaglio quanto guadagna un dentista al mese. Se neolaureato, questo professionista può guadagnare all’incirca 45mila euro all’anno, che corrispondono a 3500 euro al mese. E stiamo parlando di figure non proprio di grande esperienza.

Se la base di partenza è questa, puoi immaginare quanto sia alta la paga per un dentista più esperto. Non è un caso, d’altronde, che questo abbia in media uno stipendio superiore del 126% rispetto a quello di ogni altro lavoratore in Italia. Un dentista con più di quattro anni di esperienza può arrivare a guadagnare 85mila euro all’anno, in media, mentre uno con oltre dieci anni di esperienza può vedere sul suo conto in banca 110mila euro all’anno, ossia uno stipendio rispettabilissimo di oltre 9mila euro al mese. Praticamente quanto il sindaco di una grande città.

Stipendio odontoiatra: ecco quanto guadagna

Per capire quanto guadagna un dentista in Italia si deve però fare riferimento ad alcune differenze sostanziali che possono rendere gli emolumenti molto diversi. Ad esempio, un dentista con partita IVA, se già esperto, può arrivare a guadagnare fino a 4000 euro al mese. Lo stipendio minimo di un professionista che collabora con famose catene dentistiche si attesta sui 2500 euro al mese.

Un dentista esperto che abbia deciso di avviare uno studio privato potrà arrivare a guadagnare invece anche 150mila euro lordi all’anno, dai quali dovrà comunque sottrarre spese importanti come l’affitto del locale, le bollette, la strumentazione, la tassazione, gli stipendi degli eventuali collaboratori e così via. Se invece un dentista accetta di lavorare da dipendente presso una ASL o una clinica convenzionata difficilmente guadagnerà più di 2500 o 3000 euro al mese (ma avrà comunque molte meno responsabilità e meno spese da dover pagare).

Per concludere, come abbiamo visto lo stipendio di un dentista resta comunque generalmente più alto rispetto a quello di un altro professionista in Italia, ma può variare sensibilmente tenendo conto di alcuni fattori: l’esperienza, l’apertura o meno della Partita IVA, l’impiego presso uno studio proprio, pubblico o privato, la posizione geografica di un eventuale studio, la sua fama, le sue dimensioni e così via.

Riproduzione riservata © 2023 - DG