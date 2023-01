Vi è mai successo di leggere o sentir dire la parola rigassificatori senza conoscerne il significato? Scopriamola insieme.

Negli ultimi tempi sarà capitato a tutti di leggere almeno una volta o di sentir parlare di rigassificatori. Nonostante sia diventata piuttosto diffusa, il significato di questa parola italiana ancora oggi non è conosciuto da molti. Proprio per questo motivo, abbiamo deciso di spiegarvi esattamente cosa vuole dire anche attraverso alcuni esempi d’uso.

Origini : dalla parola italiana da rigassificare composto da ri- e gassificare che deriva da gas.

: dalla parola italiana da rigassificare composto da ri- e gassificare che deriva da gas. Quando si usa : soprattutto in fisica, chimica, tecnologia e ingegneria per identificare un impianto che trasforma un liquido in gas per facilitare il trasporto.

: soprattutto in fisica, chimica, tecnologia e ingegneria per identificare un impianto che trasforma un liquido in gas per facilitare il trasporto. Lingua : italiano.

: italiano. Diffusione: Italia.

Il significato di rigassificatori

La parola rigassificatori è un termine italiano che si usa per definire un macchinario o un impianto per la rigassificazione. Questo tipo di impianti, dunque, trasformano un liquido in gas per facilitarne il trasporto. Nello specifico, è un impianto che consente di riportare un fluido, che in natura è sotto forma di gas, dallo stato liquido a quello aeriforme. La parola sta diventando sempre più di uso comune, ma è impiegata in particolare in fisica, chimica, tecnologia e ingegneria.

Gli impianti più noti di questo genere sono quelli GNL che si utilizzano nel ciclo del trasporto del gas naturale. Normalmente, la liquefazione di gas è condotta per rendere il trasporto più semplice in occasione di trasporti marittimi di gas industriali. Si usa soprattutto per GPL, metano, ammoniaca, etilene, GNL e altri derivati del petrolio.

Esempi d’uso

Ecco allora alcuni esempi d’uso in casi pratici per comprendere al meglio il significato di questa parola:

“Hai letto le ultime notizie sui nuovi rigassificatori? Se non hai letto nulla, ti consiglio di andare a vedere sul sito del Corriere della Sera”.

“Ti è mai capitato di leggere dei rigassificatori oppure anche tu non hai idea di cosa siano?”.

“Giorgia Meloni ha idee molto chiare in merito ai rigassificatori”.

