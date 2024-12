Significato del numero 8, ‘a Maronna della smorfia napoletana

Qual è il significato del numero 8? Una cifra profonda, sia sul piano materiale che su quello spirituale, ‘a Maronna della smorfia napoletana.

Quando il numero 8 compare nella propria vita, non bisogna temere nulla. Nella maggior parte dei casi, infatti, è portatore di un messaggio più che positivo. Attenzione, però, perché se si parla di sogni il significato cambia. Vediamo tutto quello che c’è da sapere su questa cifra.

Qual è il significato del numero 8?

Il numero 8, che già con la sua immagine ricorda il simbolo dell’infinito, è assolutamente positivo. Per tante culture, il suo significato è collegato all’abbondanza, alla potenza e all’equilibrio. Si tratta di una cifra in continuo movimento, che rappresenta il dinamismo della stessa vita. Deve essere letto come un ciclo infinito di rinascite e trasformazioni.

L’8 è anche il numero che funge da ponte tra la sfera spirituale e quella materiale, simboleggiando la prosperità su entrambi i piani. Rappresentante della perfetta armonia tra cielo e terra, questa cifra indica anche la saggezza espressa tramite atti d’amore. Secondo la numerologia, l’8 è associato alla capacità di superare le sfide grazie alla resilienza e alla capacità di accogliere la trasformazione.

Le persone che hanno questo numero nella propria data di nascita sono forti, coraggiose e non si abbattono davanti alle difficoltà della vita. Equilibrate, determinate e fortemente spirituali, sono spesso riflessive. Pertanto, prima di prendere una decisione impiegano un po’ di tempo.

L’8 nella smorfia napoletana: che significa?

Il numero 8 ha un significato profondo anche nella smorfia napoletana. Indica ‘a Maronna, ossia la Madonna, figura importante non soltanto per la religione cristiana. Non a caso, l’Immacolata si festeggia proprio l’8 dicembre di ogni anno. Nei sogni, però, questa cifra indica una situazione tutt’altro che positiva.

Anche se bisogna prendere in considerazione tutti i dettagli del disegno onirico, questo numero o la figura della Madonna indica un momento di sconforto e il bisogno di maggiore sostegno. Si ha bisogno di una rassicurazione speciale, materna, che tutto perdona. Solitamente, solo quando la Vergine appare sorridente simboleggia una grande serenità interiore.