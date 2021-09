Francesco Mandelli e Fatima Trotta sono i conduttori di Honolulu: il nuovo programma comico in onda su Italia 1.

Italia 1 è ancora una volta il canale della comicità di Mediaset. Dopo essere stato per anni la casa di Colorado, ora lo è di Honolulu che, in tutto e per tutto, può essere considerato proprio l’erede di Colorado (che è stato sospeso nella primavera del 2020 a causa della pandemia di Covid che ha costretto allo stop delle riprese e non è più ripartito). A proposito di Honolulu, vediamo ora tutto quello che c’è da sapere.

Honolulu: i conduttori

A condurre Honolulu è la coppia formata da Francesco Mandelli e da Fatima Trotta. Il primo, che oltre che personaggio televisivo è anche attore, sceneggiatore e regista (lo abbiamo spesso visto in coppia con Fabrizio Biggio) ha già condotti vari programmi su MTV.

Francesco Mandelli

Fatima Trotta è invece la storica conduttrice di Made in Sud, programma comico andato in onda inizialmente su Comedy Central, poi su MTV e infine su Rai 2.

Honolulu: quando inizia

La prima puntata di Honululu va in onda su Italia 1 mercoledì 22 settembre, ovviamente in prima serata (a partire dalle ore 21.20 circa). In totale le puntate di questa prima edizione del programma sono 6, il che vuol dire che Honolulu accompagnerà il proprio pubblico ogni mercoledì sera per sei settimana: l’ultima puntata andrà quindi in onda mercoledì 27 ottobre 2021.

Honolulu: i comici

Come detto in precedenza, Honolulu può essere considerato a tutti gli effetti il programma erede di Colorado e il cast di comici presenti ne sono la conferma.

Tra i protagonisti di Honolulu troviamo infatti i PanPers ma anche Francesco Cicchella, Herbert Cioffi, Raffaele D’Ambrosio, Alberto Farina, Stefano Gorno, Andrea Paris, Valentina Persia, Herbert Ballerina, i Ditelo Voi, Alessandro Bianchi, Enzo e Sal, Fausto Solidoro, Andrea Di Marco, Nando Timoteo, Omar Fantini, Ernesto Maria Ponte, Maria Pia Timo, Roberto Anelli.