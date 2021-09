Il cambiamento avverrebbe grazie al boom di ascolti della prima puntata.

La prima puntata del talent show quest’anno è partita di domenica, e il pubblico sembra aver gradito la scelta. In effetti, dopo il flop di Star in the Star, la Mediaset ha bisogno di recuperare e avrebbe intenzione di farlo con un cambiamento importante. Amici potrebbe essere spostato definitivamente dal sabato alla domenica e la scelta spetta a Piersilvio Berlusconi, entusiasta degli ascolti a casa. Ovviamente non dipende solo da lui, ma anche dagli investitori pubblicitari che devono essere concordi con il giorno e l’orario da stabilire. Tuttavia non dovrebbe essere molto difficile convincersi, perché, grazie alla presenza di Maria de Filippi, il successo è garantito.

Lo spostamento potrebbe andare però a discapito di Anna Tatangelo e del suo programma Scene da un matrimonio, che andrebbe automaticamente spostato al sabato pomeriggio. Non si temono però a quanto sembra danni collaterali per uno show che deve ancora iniziare. Il programma doveva arrivare il 3 ottobre, quindi presumibilmente verrà anticipato di un giorno o posticipato di una settimana. La trasmissione è una riedizione di uno spettacolo televisivo degli anni Novanta, condotto all’epoca da Davide Mengacci.

Pensate che sia azzeccata la scelta di spostare Amici la domenica?