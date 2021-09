Simona Ventura comincia il suo nuovo progetto televisivo alla conduzione di Citofonare Rai 2, affiancata dalla sua amica Paola Perego.

Sui social, Simona Ventura dichiara l’inizio del suo nuovo progetto che prende il nome di Citofonare Rai 2. La conduttrice affiancherà Paola Perego alla conduzione del programma che andrà in onda su Rai 3, dopo il notevole successo della scorsa edizione.

Simona Ventura è pronta per Citofonare Rai 2: le dichiarazioni della conduttrice

Poteva scegliere qualsiasi partner ma Paola Perego ha scelto proprio lei, Simona Ventura che dopo il debutto con Le 7 giornate di Bergamo, si prepara ad un progetto nuovo: anzi, è pronta. La conduttrice comincia oggi il suo percorso a Citofonare Rai 2 e lo dichiara apertamente sui social, con un tweet molto affettuoso verso il suo gruppo di lavoro e la sua collega Paola: “

“Oggi entro nel vivo di un nuovo progetto. L’entusiasmo è sempre quello ma stavolta lo vivo con una nuova consapevolezza. Sono serena, felice di lavorare con Paola Perego in un gruppo coeso, che sembra già una famiglia! Road to Citifonare Rai 2, 3 ottobre dalle 11 alle 13“. Simona è dunque pronta ad ottenere un ottimo successo anche in questo programma targato Rai e ad accompagnarla ha un’ottima spalla.