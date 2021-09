La nota fiction con Alessandro Gassmann ha fatto schizzare gli ascolti Tv dirottandoli dal Grande Fratello Vip 6, questo ha fatto preoccupare Mediaset?

Ieri sera, la terza puntata del Grande Fratello Vip 6 si è scontrata con la fiction, in onda sulla Rai, I Bastardi di Pizzofalcone. A quanto pare, per Alfonso Signorini e la sua casa le cose non hanno preso la giusta piega e la fiction ha battuto il reality in quanto ad ascolti Tv. I dati sono stati riportati da auditel.

I Bastardi di Pizzofalcone ha battuto il Grande Fratello Vip 6 in numero di ascolti

Un primo risultato deludente è entrato dalla porta rossa del Grande Fratello Vip 6 che, secondo i dati auditel, ha ottenuto 2.578.000 spettatori con uno share pari al 17,48%, contro i 4.496.000 spettatori di I Bastardi di Pizzofalcone; subito dopo in classifica vengono Attacco al potere con 3: 1.474.000 spettatori e Presa in diretta con 1.417.000 spettatori. I dati parlano chiaro, gli italiani hanno preferito la visione della serie Tv capeggiata da Alessandro Gassmann, il risultato è oggettivo e schiacciante. La rivalità tra GF Vip 6 e la fiction della Rai è cosa assodata, anche perchè i dati relativi agli altri programmi occupano non più del 7% di share. Come reagirà Mediaset farà qualcosa al riguardo del reality?