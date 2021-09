Al GF Vip Carmen Russo racconta della figlia Maria e cede alle lacrime di nostalgia. In puntata, poi, si incontra a sorpresa con il marito Enzo Paolo Turchi.

Carmen Russo ha svelato il suo lato più emotivo e sensibile alle telecamere del GF Vip. Nelle ore prima della puntata di lunedì sera, infatti, la ballerina è stata pizzicata mentre cedeva alle lacrime della nostalgia dopo aver parlato della figlia Maria. Parlando di lei con Clarissa Hailè Selassiè, infatti, la Russo confessa di essere molto severa con lei, ma per un motivo preciso.

“Con i figli, il merito o il demerito è dei genitori” racconta la showgirl. “Sono un po’ severa… Voglio che Maria, quando non ci sarò, deve essere stupenda, deve sapersela cavare, sempre.” La commozione tronca le parole di Carmen Russo, che regala al pubblico del GF Vip un momento di genuina e toccante emozione.

L’ingresso in casa di Enzo Paolo Turchi

Le emozioni, tuttavia, non finiscono qui. Nel corso della diretta, infatti, ecco che Carmen Russo viene invitata dal GF Vip a recarsi in giardino per un motivo sconosciuto. Qui incontra Enzo Paolo Turchi, marito e compagno di avventure da ben 38 anni. Lui ne approfitta immediatamente per parlare della piccola figlia: “Maria si sta comportando benissimo, sta bene. Io tutto bene, in casa ho preso il tuo posto, faccio quello che fai tu.” Lei, rassicurata, si lascia andare all’amore: “Bene, scuola tutto ok.. ma io ti amo, ti amo, ti amo più del primo giorno” confessa, gli occhi brillanti per l’emozione.