Frasi Bob Marley: le migliori citazioni tratte dalle canzoni più famose del cantante simbolo del reggae giamaicano

Per gli amanti della musica reggae, o in generale della musica caraibica e internazionale, Bob Marley è un vero mito. Ma anche chi non ama la sua musica non può rimanere indifferente davanti ai suoi testi, alle sue canzoni o anche alle sue perle di saggezza rilasciate in interviste o per altro mezzo. Perché il cantautore giamaicano è stato ben più di un semplice musicista: ha influenzato lo stesso modo di pensare delle persone del Ventesimo secolo, e continua a farlo ancora oggi.

Di frasi di Bob Marley degne di nota se ne conoscono tantissime. In questo breve articolo proveremo a riscoprirne alcune, adatte per ogni occasione: come semplice spunto di riflessione sulla vita e su noi stessi o anche come messaggio da condividere con le persone che ci stanno a cuore.

Bob Marley: le citazioni più belle

Il padre della musica reggae, o comunque il suo più famoso rappresentante, è stato un grande paladino del pacifismo a livello internazionale. Nelle sue canzoni, ma anche nelle sue parole, ha predicato sempre l’amore universale, la difesa della vita, della libertà. Ha saputo riflettere sulla condizione dell’essere umano, analizzandone ogni aspetto con un punto di vista originale ma condivisibile. E anche per questo, a distanza di oltre cinquant’anni, riesce a comunicare ancora con le nuove generazioni.

Bob Marley, musica reggae

Di frasi celebri di Bob Marley ce ne sono davvero a centinaia, anche perché in ogni sua canzone è possibile scoprire almeno una citazione in grado di farci battere forte il cuore e di mettere in moto il nostro cervello. In questo articolo proviamo a proporre alcune frasi di Bob Marley in italiano, per renderle comprensibili anche a chi non mastica bene l’inglese:

– Si sbaglia sempre. Si sbaglia per rabbia, per amore, per gelosia. Si sbaglia per imparare. Imparare a non ripetere mai certi sbagli. Si sbaglia per poter chiedere scusa, per poter ammettere di aver sbagliato. Si sbaglia per crescere e per maturare. Si sbaglia perché non si è perfetti.

– Chi ha paura di sognare è destinato a morire.

– I momenti sereni di oggi sono i pensieri tristi di domani.

– Nessun uomo può comandare un altro uomo, noi abbiamo bisogno di unità.

– Fino a quando il colore della pelle sarà più importante del colore degli occhi ci sarà sempre la guerra.

– Io non cancello nulla in questa mia vita. Ogni cosa, ogni minima cosa, mi ha reso quel che sono adesso. Le cose belle mi hanno insegnato ad amare la vita. Le cose brutte, a saperla vivere.

– Quando ti trovi davanti a due decisioni, lancia in aria una moneta. Non perché farà la scelta giusta al posto tuo, ma perché nell’esatto momento in cui la moneta è in aria, saprai improvvisamente in cosa stai sperando.

– Meglio morire combattendo per la libertà che vivere da schiavi.

– La vita e Dio sono la stessa cosa. Dio è il dono della vita. Io sono in qualche modo eterno perché sono unico, non duplicabile. La singolarità di ogni uomo e di ogni donna è un dono di Jah.

– Non voglio combattere nessuno con nessuna arma; io non devo combattere per i miei diritti, i miei diritti devono venire da me.

– Quando morirai andrai in cielo ma io non sono d’accordo; forse il cielo è un posto bellissimo ma io vivo qui e la realtà è quella che ho davanti agli occhi.

Frasi Bob Marley sull’amore

Come abbiamo potuto capire dalle poche frasi di Bob Marley che abbiamo riportato, il cantautore, da molti ritenuto un profeta, amava toccare ogni argomento della vita. Nella sua poetica e nella sua filosofia era onnipresente la contrapposizione tra il mondo rastafariano e Babilonia, il caos in cui versa la nostra società, rappresentato innanzitutto dai soldi che rendono gli uomini schiavi.

Ma in tutto questo che ruolo gioca l’amore? Al di là di quello universale, cantato in moltissime canzoni, l’artista giamaicano ha saputo descrivere la sua percezione del sentimento per una donna anche in alcune frasi diventate immortali. Ecco qualche esempio:

– Puoi non essere il suo primo, il suo ultimo, il suo unico. Lei ha amato prima di te e potrebbe amare ancora. Ma ti vuole bene ora, che altro conta? Non è perfetta, nemmeno tu lo sei, e voi due potreste non essere mai perfetti insieme. Ma se lei sa farti ridere, farti pensare due volte, farti ammettere di essere umano e di commettere errori, tienitela stretta e dalle tutto quello che puoi.

– I venti che a volte ci strappano qualcosa che amiamo, sono gli stessi che ci portano qualcosa che impariamo ad amare. Pertanto, non dovremmo piangere per qualcosa che ci è stato tolto, ma, sì, amare ciò che ci è stato dato. Perché ciò che è veramente nostro non se ne è mai andato per sempre.

– Dici che ami la pioggia, ma usi un ombrello per camminarci sotto. Dici che ami il sole, ma cerchi rifugio quando sta splendendo. Dici che ami il vento, ma quando viene chiudi le finestre. Così ecco perché sono spaventato quando mi dici che mi ami.

– La più grande vigliaccheria di un uomo è risvegliare l’amore di una donna, senza l’intenzione di amarla.

– La verità è che tutti ti feriranno; tu devi solo trovare quelli per cui vale la pena soffrire.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG