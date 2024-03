Vi presentiamo una selezione di frasi sulla Pasqua di Madre Teresa di Calcutta, perfette per festeggiare l’importante ricorrenza religiosa.

La Pasqua è una delle festività religiose più importanti. I fedeli ricordano la risurrezione di Cristo, che ha sconfitto la morte e salvato l’umanità dal peccato originale. Vi proponiamo una selezione di frasi sulla Pasqua di Madre Teresa, per riflettere sul vero significato del periodo pasquale.

Frasi sulla Pasqua di Madre Teresa di Calcutta

Quanti hanno una fede profonda sanno benissimo quanto sia importante la Pasqua. E’ il giorno in cui si commemora la risurrezione di Cristo dal regno dei morti e si ricorda quanto siano importanti valori come il sacrifico, l’amore e la pace. Madre Teresa di Calcutta incarna le virtù appena elencate. Ha trascorso la sua vita al servizio di Dio, aiutando il prossimo e quanti si trovavano in grande difficoltà. Fino al suo ultimo giorno di vita – è morta il 5 settembre 1997 – ha lottato per la dignità degli ultimi. Vi proponiamo una selezione di frasi sulla Pasqua di Madre Teresa:

Quello che facciamo è soltanto una goccia nell’oceano. Ma se questa goccia non ci fosse, all’oceano mancherebbe. Che questa Pasqua ti faccia capire l’importanza delle piccole cose per i grandi cambiamenti.

Se vuoi cambiare il mondo, vai a casa e ama la tua famiglia.

Per raggiungere il cuore delle persone dobbiamo agire: l’amore si dimostra con i fatti. La realtà è più avvincente dell’idea astratta.

Una volta che Dio è dentro di te, è per tutta la vita, e non c’è alcun dubbio. Si possono avere incertezze, è vero. Ma quella particolare non tornerà più.

Preferirei fare errori nella gentilezza e nella compassione che i miracoli nella cattiveria e durezza.

È facile amare chi sta lontano. Non è sempre facile amare chi vive vicino a noi. La Pasqua è proprio il momento più bello e significativo per farti scoprire l’importanza delle persone più care: che questo sia per te un giorno di rinascita e crescita.

È necessaria l’infelicità per capire la gioia, il dubbio per capire la verità… la morte per comprendere la vita. Perciò affronta e abbraccia la tristezza quando viene.

Non abbiate timore di amare sino alla sofferenza, poiché è il modo in cui Gesù ha amato.

L’aiutare a riflettere sulla vita rientra nella missione della Chiesa, che gode nel vedere gli adolescenti sbocciare come fiori al sole, primizia del frutto abbondante che verrà.

Ieri non è più, domani non è ancora. Non abbiamo che il giorno d’oggi. Cominciamo.

Non dobbiamo permettere a nessuno di allontanarsi dalla nostra presenza, senza sentirsi migliore e più felice.

Una delle più grandi malattie del nostro tempo è quello di essere nessuno per nessuno.

Nel mondo le persone possono apparire diverse o avere una religione, un’istruzione o una posizione diversa, ma sono tutte uguali. Sono persone da amare, hanno tutte fame d’amore.

La gioia profonda del cuore è come una calamita che indica il percorso della vita.

Non lasciare mai che le tue preoccupazioni crescano fino al punto di farti dimenticare la gioia del Cristo risorto.

La pace inizia con un sorriso.

Nel mondo si porta la pace con l’amore e non con la forza.

Non è tanto quello che facciamo, ma quanto amore mettiamo nel farlo. Non è tanto quello che diamo, ma quando amore mettiamo nel dare.

La gioia è assai contagiosa. Cercate, perciò, di essere sempre traboccanti di gioia dovunque andiate.

Quanto meno abbiamo, più diamo. Sembra assurdo, però questa è la logica dell’amore.

Madre Teresa di Calcutta è stata proclamata beata il 19 ottobre 2003, da Papa Giovanni Paolo II, e santa il 4 settembre 2016, da Papa Francesco, mentre la sua festa si celebra il 5 settembre di ogni anno. Le sue frasi sulla Pasqua ci ricordano la sua immensa saggezza.