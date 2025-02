Gag virale tra Achille Lauro e i suoi fan con un seguace che ha raccontato di aver scommesso sul suo conto presumibilmente per Sanremo 2025.

Dopo le polemiche per la classifica di Sanremo 2025, non si placano le notizie sugli artisti che sono stati in gara. In questo senso, spicca un curioso siparietto andato in scena tra Achille Lauro e un fan. Un seguace del cantante, infatti, ha confessato di aver fatto una scommessa sul suo conto suscitando la curiosa reazione del diretto interessato.

Achille Lauro e l’esperienza a Sanremo 2025

Sebbene il settimo posto in classifica a Sanremo 2025 non sia stato, sicuramente, il risultato sperato, Achille Lauro ha vissuto l’esperienza al Festival con la sua solita verve. L’artista, infatti, prima, durante e anche dopo la kermesse musicale non ha mai fatto mancare la sua simpatia e la sua gentilezza, specie verso i fan.

Lauro, anche durante Sanremo, infatti, non ha mai perso di vista la sua mission: far divertire i fan e regalare momenti di arte. In questo senso sono da leggersi i vari siparietti nati con i seguaci: dal mini concerto improvvisato dalla finestra dell’albergo dove alloggiava fino ai recenti scambi di autografi che hanno portato anche ad una gag diventata virale nelle ultime ore.

La scommessa del fan e la risposta

Come è stato possibile vedere dai social, in alcuni filmati, Achille Lauro si è trovato a rispondere in modo divertito ad un suo fan che aveva scommesso, a detta sua, addirittura 1000 euro, presumibilmente sulla vittoria del cantante al Festival. “Achille, ho scommesso 1000 euro su di te”, ha detto il fan.

Dal canto suo, Achille, con grande simpatia, ha cercato lo sguardo del seguace e ha replicato divertito: “Dammi l’iban, dammi l’iban che te li ridò“, ha risposto col sorriso. Il resto dei fans è rimasto molto colpito dalla particolare “puntata” e ha riso insieme all’artista nell’apprendere di questa curiosa iniziativa. Ora la domanda è solo una: Lauro glieli avrà davvero restituti?