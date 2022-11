Danza scatenata per Oriana Marzoli nelle ultime ore del GF Vip. La ragazza si è cimentata in un ballo da censura…

Indubbiamente ha messo pepe all’interno della Casa del GF Vip e ogni giorno che passa tende a “superarsi”. Stiamo parlando di Oriana Marzoli che in queste ore si è esibita in una danza decisamente piccante nella quale ha mostrato il lato b e non solo. Un movimento di bacino eccessivo che in tanti hanno definito da censura…

Oriana Marzoli da censura al GF Vip: cosa è successo

Alfonso Signorini

Come detto, Oriana Marzoli è sempre più piccante nella casa del Grande Fratello Vip. L’influencer venezuelana è decisamente tra le protagoniste più provocanti all’interno dell’abitazione e da quando è entrata nella casa è sempre stata al centro dell’attenzione.

Anche in queste ore tutto questo è stato confermato. La donna, infatti, ha danzato così come gli altri concorrenti della Casa sulle note di una canzone molto famosa. Peccato che lei lo abbia fatto sul tavolo del biliardo e che gli indumenti che indossava non fossero proprio adatti.

Infatti, proprio a causa dell’outif, i suoi movimenti del bacino hanno portato le telecamere a riprendere i suoi slip bianchi.

Lei è sembrata non preoccuparsi di nulla e, anzi, per qualche secondo ha continuato i movimenti salvo poi sistemarsi una volta concluso tutto.

Secondo quanto riportato da Leggo.it, gli esperti del reality parlano anche di un possibile intervento della produzione dopo l’accaduto. Pare che a Oriana sia stato chiesto di evitare tali atteggiamenti “trasgressivi”.

Di seguito il post Twitter di un utente con le immagini del momento di danza scatenata della donna ma anche dei compagni della Casa:

VOLANDO PER ORIANA CHE BALLA BRITNEY SUL TAVOLO DEL BILIARDO #GFVIP pic.twitter.com/j4F1IBXMzs — trashtvstellare (@tvstellare) November 24, 2022

