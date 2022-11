Enrico Montesano di nuovo a Ballando con le Stelle dopo le note vicende e la squalifica: questo il sogno di Milly Carlucci ma…

Sembra essere giunta ad una definitiva conclusione il caso Montesano a Ballando con le Stelle. Dopo i fatti che avevano visto l’attore essere squalificato dal programma per aver indossato una maglietta Decima Mas, c’èra stato il discorso della “padrona di casa” Milly Carlucci che aveva fatto pensare ad un “perdono”. Ma ora le cose sembrano ormai decise…

Milly Carlucci e il caso Montesano

Milly Carlucci

Sebbene la conduttrice di Ballando abbia affermato pubblicamente di essere umanamente dispiaciuta e anche di essere convinta nella “buona fede” di Montesano, il suo sogno di rivederlo nel programma non potrà essere esaudito.

Infatti, secondo Dagospia, la donna avrebbe gradito il ritorno dell’attore nelle puntate successive. Un desiderio che ha ricevuto una risposta forte e secca di “mamma” Rai.

Queste le parole di Dagospia sulla situazione che, apparentemente, ha visto essere messo un punto definitivo: “A telespettatori e addetti ai lavori non è sfuggito il discorso ‘cerchiobottista’ di Milly Carlucci sul caso Montesano. ‘Credo alla sua buona fede’, il commento della conduttrice con le aperture di Carolyn Smith (a Tv Sorrisi ha detto cose diverse) e Ivan Zazzaroni per un ritorno in gara dell’attore comico. A Viale Mazzini gira voce che la conduttrice avrebbe davvero coltivato questo ‘sogno’: riavere Montesano in studio nella puntata in onda venerdì 2 dicembre. Una sceneggiata stoppata sul nascere dai vertici Rai. Irremovibili e senza intenzione di perdere la faccia dopo aver preso una decisione in maniera tempestiva”.

Insomma, le strade di Enrico Montesano e Ballando con le Stelle non si incroceranno più. Per lo meno non in questa stagione…

Di seguito quello che era stato il discorso della conduttrice nell’ultima puntata della trasmissione a proposito del caso Montesano:

