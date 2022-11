Chiara Nasti è felicissima della sua nuova vita da mamma e esalta il piccolo Thiago con foto, filmati e tanti giochi. Tutto rigorosamente social…

Solamente poche ore fa Chiara Nasti aveva raccontato ai suoi seguaci alcuni momenti di emozione vissuti durante il parto del suo primo figlio. Adesso – ma in realtà già dal giorno stesso della sua nascita – il piccolo Thiago Zaccagni, è già diventato una star dei social. Tutto merito, chiaramente, della mamma che è felicissima del suo nuovo ruolo e mostra con orgoglio tanti piccoli momenti della loro giornata.

Chiara Nasti, il piccolo Thiago è già re dei social

Chiara Nasti

La nota influencer si sta godendo la maternità e sta condividendo con i suoi followers i momenti più intimi della sua nuova vita da mamma. Chiara Nasti, infatti, sta pubblicando costantemente foto e video del piccolo Thiago mostrando con orgoglio il suo piccolo.

Il bimbo è già diventato una star dei social: da addormentato, da sveglio, col ciuccio e anche da calciatore dato che nelle ultime ore, nelle stories della Nasti è apparso l’amico di famiglia, Ciro Immobile, che ha inscenato uno scambio a calcio proprio tra Thiago Zaccagni e Andrea Immobile, figli dei due calciatori della Lazio, ovviamente.

Ma non solo. Anche mamma Chiara non si nasconde e con molta tenerezza si mostra con il suo bimbo in braccio o nel passeggino per una delle prime uscite del piccolo.

Ad attirare l’attenzione dei fan, anche un recente post dove Thiago ha indosso una tutina coordinata con la cuffietta firmata Balmain, celebre brand francese. A colpire del completino in misto cotone e cashmere è il suo prezzo. Infatti, pare che sia in vendita a 400 euro…

Di seguito il post Instagram con il bimbo bellissimo e il suo completino griffato:

Invece, questo è un recente post della neo mamma a passeggio col piccolo:

