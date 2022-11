Polemiche in studio a Uomini e Donne e Gianni Sperti commenta duramente. Sul web, però, in tanti vanno contro di lui…

Nuova puntata di Uomini e Donne e nuove polemiche. Non manca mai del “colore” nel pomeriggio di Canale 5 dove a prendersi la scena sono stati i protagonisti del trono over ma anche gli opinionisti e, in questo caso, Gianni Sperti. L’uomo, infatti, dopo una serie di commenti sulle varie relazioni tra dame e cavalarieri, è stato preso di mira dal web per alcune uscite poco felici.

Uomini e Donne, Gianni Sperti nella bufera

Maria De Filippi

Che il clima fosse piuttosto infuocato nella puntata odierna di Uomini e Donne lo si era capito fin dal principio. In particolare dal faccia a faccia tra il signor Walter e la signora Daniela che aveva generato diverse polemiche e commenti, compresi quelli di Tina Cipollari e Gianni Sperti.

“Ma è possibile che tutti a te capitano questi uomini? Non è che c’è qualcosa che non racconti? Secondo me tu crei queste situazioni e poi dai la colpa agli altri”, aveva commentato l’uomo a proposito della situazione tra i due protagonisti del trono over.

In questo caso, però, pare che l’opinionista fosse in fallo dato che è parso che la signora Daniela avesse ragione.

Ma il “meglio” doveva ancora arrivare. Infatti, a far scatenare i social contro Sperti è stata un’altra “relazione”, quella tra Alessandro ed Eleonora. Tra i due sembra esserci stato un avvicinamento anche grazie ad un comportamento un po’ forzato della donna che ha provato a vedere se nella sua conoscenza potesse scattare “la scintilla”.

Tra le frasi di Gianni anche queste: “Evidentemente lei fa la gatta si avvicina e provoca”. E ancora: “Ma non ti senti che stai facendo la figura della ridicola”.

Commenti molto duri che hanno protato molti utenti ad accusare l’opinionista: “Gianni comunque resti un cafone!”, ha scritto una telespettatrice. “Gianni non si regola proprio”, ha commentato un’altra.

Insomma, una vera e proprio bufera sull’ex ballerino. Si darà una calmata nelle prossime puntate? Chissà…

Di seguito alcuni commenti su Twitter di molti utenti che se la sono presa con l’opinionista:

Gianni comunque resti un cafone!#uominiedonne — Marika (@Marika80266737) November 24, 2022

Gianni non si regola proprio#uominiedonne — Just(me) (@Mary612Jb) November 24, 2022

Di seguito un post Instagram con l’inizio della conversazione tra i due protagonisti del trono over Walter e Daniela:

Mentre di seguito l’altra situazione che ha generato molti commenti in studio e sui social:

