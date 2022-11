Al GF Vip sono tornati quasi tutti i concorrenti che avevano avuto il Covid: unico ancora positivo Alberto De Pisis che non sembra essere super in forma…

Sembra placarsi la furia del Covid al GF Vip. Infatti, dopo i primi casi di positività, i concorrenti che avevano contratto il virus sono finalmente tornati dentro la Casa. Tutti tranne Alberto De Pisis sul quale si sono concentrati alcuni degli ultimi dialoghi tra i coinquilini che hanno parlato delle sue condizioni e, anche , del suo stato emotivo ora che è rimasto “da solo”.

Alberto De Pisis ancora positivo al Covid: come sta

Alberto De Pisis

Come anticipato, sono tornati dentro la Casa del GF Vip i vari Wilma Goich, Charlie Gnocchi, Luca Onestini, Patrizia Rossetti e Attilio Romita. Insomma, la dimora del reality si è di nuovo riempita. Assente, ancora, però, Alberto De Pisis che è stato al centro delle attenzioni degli altri “ex positivi” che hanno raccontato come lo abbiano lasciato e come stesse al momento del saluto.

In modo particolare sul web è stato diffuso un filmato nel quale è Attilio Romita a confidare come il gruppo degli “ex positivi” abbia salutato De Pisis.

“Sentendoci emarginati da fuori, ci siamo un po’ intristiti tutti e cinque”, ha prima raccontato il giornalista soffemandosi sul periodo trascorso in isolamento rispetto agli altri per ovvi motivi.

Successivamente il passaggio sul giovane Alberto: “Non vi dico Alberto quando l’abbiamo lasciato da solo in albergo, un cadavere. Ci ha detto: ‘Mi lasciate da solo qua’. Andando via, nel corridoio ci ha salutato con la mano”.

Di seguito le parole dei concorrenti su Alberto in un video pubblicato in un post Instagram di una pagina che segue il reality:

