Sono quai due anni che Gerry Scotti è diventato nonno della piccola Virginia, la nipotina che per la prima volta viene mostrata con lui in foto.

Gerry Scotti è felicissimo di essere diventato nonno: a dicembre 2020 è nata la piccola Virginia, figlia del suo Edoardo.

Il conduttore Gerry Scotti si gode i primi passi della nipotina Virginia, che per la prima volta viene mostrata sui social network. Il popolare conduttore Mediaset ha pubblicato sul proprio profilo Instagram uno scatto insieme alla bambina, mentre passeggiano mano nella mano: “I primi passi di Virginia! Queste sono le vere gioie nella vita”

Gerry Scotti aveva già parlato di Virgina, figlia di Edoardo Scotti con la moglie Ginevra Piola, a Verissimo: “È una meraviglia, adesso ha i dentini, quindi non solo graffia, ma morde anche e io sono una delle sue vittime preferite. Adesso lei verso ora di cena sente la mia voce in tv e vede la mia faccia, allora quando entro in casa mi guarda per qualche istante e poi si gira verso la tv. Ci mette un attimo a capire che è entrato il nonno in carne e ossa”. E parlando dell’emozione di essere nonno: “Lo auguro a tutti, cercate di diventare nonni”

