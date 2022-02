Tom Holland e Zendaya sono una delle giovani coppie più amate di Hollywood e in queste ore sono volati a Roma, per trascorrere una romantica serata.

I due piccioncini Zendaya e Tom Holland sono sempre più innamorati, come mostrano le foto rubate a Roma proprio questa settimana.

La coppia si è innamorata sul set dei film Marvel su Spider-Man, in cui Holland è protagonista, e da allora non si sono più lasciati. Zendaya e Tom sono stati avvistati mercoledì durante una cena romantica all’Antica Pesa, nel quartiere romano di Trastevere.

TOM HOLLAND E ZENDAYA CHE SI TENGONO PER MANO IN PUBBLICO 💞💝💕💘💖💖💓💓💓 pic.twitter.com/Uwo4t6OqY4 — marti ⎊ ceo of paul rudd ⁷ (@IR0NLANG) February 16, 2022

SE VI VOLETE TRASFERIRE A ROMA È IL MODO GIUSTO PER FARCELO CAPIRE@TomHolland1996 @Zendaya pic.twitter.com/BaUuzUhKBB — Marvel Fans IT (@MarvelFansIT) February 23, 2022

Tom Holland ha fatto una sorpresa alla sua fidanzata, da cui non riesce a stare lontano. Infatti, Tom è ritornato dopo soli dieci giorni nella Città Eterna, dopo aver presentato il suo film Uncharted, solo per lei. Zendaya si trova attualmente a Roma per recitare in uno spot d’autore per Bulgari girato dal nostro Paolo Sorrentino.

Francesco Panella dell’Antica Pesa ha raccontato all’ANSA: “Tom già ci conosceva e apprezzava ed è voluto tornare con la fidanzata facendole una sorpresa arrivando da New York, li abbiamo accolti per una bella serata degustazione con i nostri piatti”.

