Francesco Renga ha accolto in casa un cane che adora, anche se la prima padrona è sua figlia Jolanda: l’animale si chiama come un collega.

Cantante molto apprezzato, Francesco Renga ha ottenuto un grande successo anche quando ha preso parte come giudice a programmi come X Factor e Amici di Maria De Filippi. Quanti seguono l’artista sui social, però, lo hanno amato anche per il nome che sua figlia Jolanda ha dato al cane ‘di famiglia’: scopriamo come si chiama il simpatico amico a quattro zampe.

Francesco Renga, il cane: razza e nome

Francesco Renga e Ambra Angiolini non sono più una coppia da tempo, ma rimarranno sempre legati per amore dei due figli, Jolanda e Leonardo. Dopo una prima separazione turbolenta, il cantante e l’ex ragazza prodigio di Non è la Rai sono riusciti ad avere un rapporto civile e sono diventati grandi amici. E’ proprio con questo spirito che crescono insieme i due pargoli e si prendono cura del cane ‘di famiglia’. Il simpatico amico a quattro zampe ha un nome particolare, che ha subito suscitato l’ilarità dei fan. Si chiama Bugo, come l’artista diventato famoso grazie allo show con Morgan al Festival di Sanremo 2020.

Di razza Barboncino, il cane condiviso da Renga e la Angiolini, è di proprietà della primogenita Jolanda. Nonostante tutto, appare frequentemente sia sui social di Francesco che in quelli di Ambra. Coccolato e accudito come un vero e proprio principino, Bugo segue i suoi padroni ovunque. D’altronde, avendo una famiglia allargata, l’amico a quattro zampe ha ampia libertà di ‘scelta’ sulla persona con cui desidera trascorrere le sue giornate.

3 curiosità sul cane di Francesco Renga

Il cane di Francesco Renga, Jolanda, Leonardo e Ambra Angiolini è il re delle case, sia di quella del cantane che dell’attrice. Non mancano, inoltre, i battibecchi social tra gli ex coniugi per discutere della vera proprietà dell’amico a quattro zampe.

-In un post Instagram pubblicato dal cantante, Ambra ha rivendicato la paternità del cane: il tono, ovviamente, era scherzoso. “Il nostro cane, mio e di Jolanda”, ha scritto l’attrice all’ex marito.

-Bugo ama indossare i cravattini, come se fosse un vero e proprio lord.

-Prima dell’arrivo di Bugo, la Angionili aveva un altro cane, un bellissimo Pastore Tedesco di nome Ulan. Quando è scomparso, l’attrice ha sofferto tantissimo.

