L’imprenditrice e produttrice Sonia Bruganelli ha annunciato che non tornerà nel reality show Grande Fratello Vip, in onda siu Canale 5, il prossimo anno.

La Bruganelli è opinionista attualmente, insieme ad Adriana Volpe, durante le puntate del GF Vip 6, affiancando il conduttore Alfonso Signorini commentando le vicende dei vipponi nella Casa.

Durante il programma Facciamo finta che, il programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda su R101, ha dichiarato: “ Sarò sempre grata ad Alfonso per avermi scelto, però mi rendo conto che se cerco di parlare di altri argomenti tipo di libri e di altre cose non gliene frega niente a nessuno, ormai tutti mi chiedono solo di Alex e Delia, ci vorranno due anni prima che io possa parlare di qualcos’altro”

Sonia Bruganelli ha continuato raccontando quali potrebbero essere i suoi prossimi progetti, ben lontani dal mondo del reality: “Forse il mio progetto futuro riuscirò a realizzarlo con Infinity perché credo che prenderà la quarta stagione de “I libri di Sonia”, per cui potrò far vedere anche che può essere carino anche leggere dei libri, avremo ospiti interessanti. Questa è una mia passione e sono contenta che in qualche modo qualcuno me ne renda merito“

