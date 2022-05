Uno dei conduttori più amati dal pubblico, guadagna una cifra a sei zeri per presentare Striscia la Notizia: ecco quanto guadagna.

Non ci sono dubbi che Gerry Scotti sia in assoluto, uno dei presentatori più amati e più richieste sul piccolo schermo. Noto per i suoi programmi di successo come Caduta Libera, Striscia la Notizia, Chi vuol essere Milionario e tanto altro. Ciò che forse non si conosce è che è tra i conduttori più pagati, si parla di cifre astronomiche: ecco quanto!

Quanto guadagna Gerry Scotti a Striscia la Notizia

GERRY SCOTTI

Sul web si legge: “Il numero di ore accumulate in video per Canale 5 garantisce nel corso dell’anno uno stipendio milionario di tutto rispetto per Gerry Scotti che risulta così tra i presentatori più pagati di sempre all’interno del piccolo schermo”.

Su Money si legge: “lo stipendio annuale di Gerry Scotti si aggirerebbe intorno ai 10 milioni di euro. I proventi derivano sia dal cachet previsto dalle reti del Biscione ma anche dalle televendite e promozioni per cui Scotti è solito prestare il proprio volto e la propria simpatia”.

Sembra anche che per la conduzione di Striscia la Notizia, in particolare, il conduttore prenda circa 5 milioni. Ormai Gerry è ospite spesso del noto programma di Antonio Ricci e guadagna davvero tantissimo. Insomma, non c’è dubbio che sia il conduttore più amato per la sua innegabile simpatia e bontà d’animo ma anche il più pagato, nel suo lavoro. Almeno questo e quanto si legge in giro sul web in base alle indiscrezioni.

Riproduzione riservata © 2022 - DG