Ecco quali sono le location di Il federale, film diretto da Luciano Salce nel 1961 con anche una giovanissima Stefania Sandrelli.

Era il 1961 quando nelle sale cinematografiche italiane usciva Il federale, film diretto da Luciano Salce che è entrato nella storia del cinema del nostro paese. E tra i vari aspetti che hanno reso immortale questa pellicola c’è anche il fatto che sia stata la prima in assoluto di cui Ennio Morricone abbia curato la colonna sonora. La storia è ambientata nel 1944, quando gli americani erano ormai giunti alle porte di Roma. Il protagonista il fascista Primo Arcovazzi a cui viene affiato il compito di riportare a Roma il professor Erminio Bonafè, noto antifascista, con la promessa di essere nominato federale. Dopo aver preso la custodia del professore, inizierà con lui un viaggio che lo porterà a rivedere tutti i propri ideali. Vediamo ora quali sono le location de Il federale.

Il federale: le location del film

La storia raccontata ne Il federale è ambientata tra Roma e l’Abruzzo, dove si torva inizialmente il professore Erminio Bonafè. Proprio nella Capitale sono state girate le scene iniziali e quelle finali del film, quella del pestaggio ad Arcovazzi da parte dei partigiani è stata girata tra via degli Stradivari e via Angelo Bellani.La sequenza finale è stata invece filmata nel lungotevere degli Artigiani. In via dei Fienili c’è invece la casa del professore Bonafè.

Stefania Sandrelli

A Genzano di Roma è stata invece girata la scena della Casa del Fascio nella quale i due protagonisti si fermano, lungo una strada a Castel San Pietro Romano è stata girata invece la scena dell’incidente in sidecar. Altre scene del film sono state girate a Palestrina e a Valmontone.

Il federale: il cast del film

Il protagonista principale de Il federale, Primo Arcovazzi, è interpretato da Ugo Tognazzi mentre a vestire i panni del professor Erminio Bonafè è Georges Wilson. Un ruolo importante nel film lo ha anche una giovanissima Stefania Sandrelli, che è interpreta la ladruncola Lisa, che più volte i due personaggi principali incontrano sulla propria strada.